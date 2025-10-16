En julio volvió a caer el empleo y la pérdida de puestos de trabajo es récord desde que asumió Milei

En julio, 8.782 trabajadores quedaron desempleados y la desocupación creció por segundo mes consecutivo, de acuerdo a cifras oficiales. Desde que Javier Milei es presidente, perdieron su empleo 205.456 trabajadores, el máximo de toda la gestión de La Libertad Avanza.

La dinámica en el sector privado empieza a ser muy preocupante. Entre junio y julio se perdieron casi 22.000 puestos de trabajo y los valores se acercan a los mínimos registrados a mediados de 2024. En el largo plazo, el comportamiento del mercado de fuerza de trabajo en nuestro país es más que deprimente. En julio de 2025, la cantidad de asalariados registrados en el sector privado era menor que en julio de 2015.

A nivel sectorial, la industria entró en una fase de destrucción de empleo compleja. En concreto, van cinco meses consecutivos de retroceso y contra noviembre de 2023 se perdieron casi 40.000 puestos de trabajo.

A nivel provincial, durante la gestión de La Libertad Avanza el empleo solo creció en Neuquén (3,6%), Mendoza (2,5%) y Tucumán (0,8%), y se mantuvo estable en Río Negro. En provincias como Santa Cruz (-14,7%) y La Rioja (-10,8%) la caída fue impactante.

El sector público, por su lado, se mantuvo estable y el trabajo en casas particulares creció (0,1% sobre 442.900 empleos). Dentro del rubro público se encuentran 3.407.000 empleos.

Durante agosto, el nivel de empleo privado, registrado del total de los aglomerados urbanos relevados, cayó un 0,3%, y acumula siete meses de contracción, según la información de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Caso contrario sucede con el trabajo independiente, que se incrementó un 0,4% en julio (11.700 personas más).

Así, en los primeros siete meses del año el empleo privado asalariado solamente aumentó en febrero y abril (0,2%). En tanto, cayó en enero, marzo, julio (0,1%) y junio (0,2%). Durante mayo no registró variación.

Desde que asumió Javier Milei, casi 300.000 trabajadores privados pidieron el seguro de desempleo

Un informe oficial publicó los datos de la cantidad de solicitantes de la Prestación por Desempleo en lo que va de 2025 dentro del sector privado. En los 21 meses de gestión que lleva el gobierno de Milei, la cifra superó los 286.000 y se espera que pueda aumentar de octubre a diciembre. Los solicitantes consultados aseguran haberlo pedido por falta de trabajo -por ajuste de personal de sus empleadores- o por haber sido despedidos sin causa. El reporte excluyó a los empleados públicos, que según otro expediente, son casi 75.000 los solicitantes de la pensión de ese sector.

La cifra total del último bienio reportó que 286.391 personas pidieron la prestación a la Anses, de las cuales 174.335 fueron en 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses que lleva el 2025. Hasta inicios de septiembre, el número era de 100.344 beneficiarios, a los cuales sólo en ese mes se sumaron 11.712 más.