El Gobierno le pidió ayuda al FMI para lograr renovar la deuda en pesos

El Gobierno pidió al Fondo Monetario Internacional que salga a respaldar la política monetaria y cambiaria, después de dos semanas de silencio del organismo en la que evitó cuestionar las intervenciones del Tesoro vendiendo dólares, para tranquilizar al mercado y especialmente a los bancos, y lograr la renovación de deuda que vence esta semana, por 7,2 billones de pesos.

El equipo económico enfrenta todavía otras dos licitaciones críticas de deuda, una a fin de mes y otra en octubre, que genera mayor preocupación por la cercanía con las elecciones legislativas del 26 de octubre y la posibilidad de que los ahorristas busquen llegar dolarizados por temor a un salto del tipo de cambio después de los comicios.

El FMI cumplió su parte, con un escueto comentario en la red social X de Julie Kozack, la vocera del organismo, reproducido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y ratificado también a través de la red social por el presidente Javier Milei. El apoyo estuvo acompañado del condicionamiento habitual, esta vez insistiendo en la agenda de regulación de la economía en favor de los grandes grupos económicos internacionales y del libre flujo de capitales, que Milei hizo suyos

“El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, dijo Kozack en un primer posteo.

“Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, escribió en el segundo posteo, poniendo las condiciones del apoyo. Después de la paliza electoral que sufrió el oficialismo libertario en la provincia de Buenos Aires, el presidente Milei en el discurso de aceptación de la derrota se comprometió a hacer cambios en la conducción política y ratificó la línea económica.

Sin embargo, en menos de 48 horas ratificó a los responsables del armado político, empezando por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Eduardo Lule Menem; dejó trascender que vetará las leyes que aprobó el Congreso y judicializará la insistencia en la ley de protección a los discapacitados; mantendrá la estrategia de confrontación con aliados y opositores, y fundamentalmente, que prefieren llegar a los comicios de octubre con más desocupación y menos consumo, pero con el dólar planchado y la inflación con señales de desaceleración

Todas esas definiciones no son bien procesadas en los mercados, que esperaban señales de apertura política con gobernadores que le garantizaron la gobernabilidad en este año y medio de gestión y medidas para salir de la profunda recesión económica que reflejan los indicadores oficiales, como los índices de actividad industrial y de la construcción que se desplomaron en julio, y privados, que anticipan que en agosto siguió la caída de actividad.

Cuál es la estrategia del mercado tras las elecciones bonaerenses

La estrategia del mercado previa a las elecciones legislativas bonaerenses fue esperar en pesos, aprovechando las inusuales tasas reales que más que triplican la inflación esperada, y dolarizarse en las dos últimas semanas, cuando salió a intervenir fuerte el Tesoro con ventas estimadas en 1.000 millones de dólares.

Si se repite esta estrategia, la licitación de deuda que cierra este miércoles lograría una alta adhesión, aunque la oferta de bonos que hizo el Gobierno no termina de convencer porque son todos con vencimientos posteriores a la elección.

De todas maneras, la liquidez que se observa en el mercado y la caída de rendimiento de las tasas en pesos en operaciones a un día, le juegan a favor de la pretensión oficial. Una decisión de la Bolsa de Comercio, tomada hace un par de semanas, de generar un mercado de futuros de cauciones fue estabilizando ese mercado, bajando la tasa de interés a un día de niveles de 100% anual a 40% anual, nivel que se ofreció el martes.

En contra, en cambio, juegan opiniones como la de Robin Brooks, del Instituto Brookings y muy escuchado en el mercado, que volvió a considerar que el peso está sobrevaluado. “Argentina podría haber roto con el pasado cuando devaluó en diciembre de 2023. Esa fue su oportunidad de oro para implementar un tipo de cambio libre, pero en lugar de eso, volvió a fijar el peso, que luego aumentó enormemente en términos reales (rojo) debido a la alta inflación. Ahora, una vez más, el peso está masivamente sobrevaluado”, publicó en la red social “X”.