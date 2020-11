El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó el avance de la situación económica y aseguró que en los primeros índices se ve "una recuperación muy clara en la industria y en la construcción”, después de meses de parate por la pandemia de coronavirus.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario detalló que "en cuanto a la industria, en septiembre se está por encima de lo que se producía antes de la pandemia. Y en octubre, los datos preliminares mantienen esa tendencia” y explicó que "hay una heterogeneidad en la recuperación”.

Apuntó, además, que "hay una recuperación de la política industrial" y replicó: "El año pasado teníamos un gobierno que creía que no había que hacer política industrial y que había sectores que no tenía sentido producir en el país o tenían que desaparecer”.

En ese marco, y entre las medidas que fomentan esa realidad, destacó que “se ha reducido la tasa de interés" y destacó: "Ayer anunciamos un programa para reducir a Pymes con tasas subsidiadas”. Subrayó, en tanto, que “hoy invertir en Argentina implica tener mercado y posibilidad de financiamiento”.

En cuanto a las críticas de cierto sector de la UIA por el aporte de las Grandes Fortunas, Kulfas aclaró que “el aporte de las Grandes Fortunas está focalizado en las personas y no en las empresas. No debería generar una afectación para el mundo productivo” y arremetió que “hay personas que se sienten afectadas y ven dificultades pero no creo que esa sea la realidad del sector industrial”.

Para finalizar, el ministro de Producción adelantó que enviaron "dos proyectos de ley al parlamento para favorecer la construcción" y resumió que "son incentivos fiscales para quienes construyen. Eso genera una solución para satisfacer la oferta y la demanda”.