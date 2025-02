Qué es "Pump and Dump": qué significa en el mundo de las criptomonedas.

El viernes 14 de febrero un escándalo explotó dentro del mundo cripto y tiene como protagonista a nadie menos que el presidente de la Nación, Javier Milei. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario promocionó el memecoin $LIBRA, asegurando que invertir en él contribuiría a financiar proyectos en Argentina.

La controversia no solo surgió por el hecho de que Milei utilizara su investidura para publicitar una criptomoneda, sino porque todo resultó ser una estafa. Siguiendo la lógica de oferta y demanda, el valor de $LIBRA se disparó a medida que nuevos inversores se sumaban. Sin embargo, el fraude radicó en que un grupo selecto de personas, que había adquirido la moneda a un precio irrisorio, vendió sus participaciones en el punto más alto, obteniendo enormes ganancias en dólares mientras el resto de los inversores quedaba en bancarrota. Esta estrategia no es novedosa ni casual, y lleva por nombre "Pump and Dump". A continuación te contamos de qué se trata.

Qué es el "Pump and Dump" en el mundo cripto

El "Pump and Dump" es una estrategia fraudulenta en los mercados financieros, especialmente en la compraventa de acciones y criptomonedas. Consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante información engañosa o exagerada (pump), para luego venderlo en su punto más alto (dump), dejando a los inversores desprevenidos con pérdidas significativas.

¿Cómo funciona?

Este tipo de fraude es común en criptomonedas y en acciones de baja capitalización (penny stocks), donde la manipulación es más fácil debido al menor volumen de negociación. Es ilegal en la mayoría de los mercados regulados, pero sigue ocurriendo, especialmente en entornos con menor supervisión. Funciona a través de 4 mecanismos principales:

Promoción masiva: un grupo de inversores o actores malintencionados difunde información falsa o exagerada sobre un activo, generando interés y aumentando la demanda. Subida de precio: a medida que más personas compran el activo, su precio se incrementa rápidamente. Venta en el pico: los organizadores del fraude venden sus activos a un precio inflado, obteniendo grandes beneficios. Colapso del precio: sin la demanda artificial, el activo cae bruscamente, perjudicando a los inversores que compraron en la subida.

¿Qué son los tokens?

En el mundo de las criptomonedas, un token es un activo digital creado y gestionado dentro de una blockchain, que puede representar diferentes valores o funciones. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, que tienen su propia blockchain, los tokens suelen operar sobre una plataforma existente, como Binance Smart Chain o Solana.