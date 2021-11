Dólar blue hoy: subió hasta los $ 199 y marcó un nuevo récord histórico

De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 89%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 426,774 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 33 millones y en Rofex U$S 449 millones. Según estimaciones de fuentes privadas de mercado, el Banco Central terminó la fecha con ventas netas por aproximadamente U$ 85 millones. En los primeros días de noviembre, el BCRA lleva vendidos unos U$S 150 millones, todavía algo por debajo de lo vendido en los primeros días del mes anterior

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,6% hasta los $ 180,41. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) saltó 1,2% hasta los $ 181,53. Aunque el BCRA y el CNV establecieron restricciones cambiarias a mediados de julio, el MEP acumuló 3,7% en el último mes, y el CCL 2,7%. Estas se volvieron más restrictivas a mediados de agosto, pero el financiero mantuvo su tendencia alcista de forma más moderada. En septiembre y en octubre el dólar financiero siguió subiendo, a pesar de las nuevas restricciones que aplicó el BCRA sobre el dólar.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 105. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 173,25.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 2% hasta las 91.052 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Grupo Financiero Galicia (3,2%), Ternium (2,8%) y Aluar (2,7%). A contramano, Edenor retrocedió 0,2%.

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Banco Macro con 4,3%. También avanzaron Grupo Financiero Galicia (2,9%), Grupo Supervielle (2,7%) y Edenor (2%). A contramano, descendieron Ternium (-10,8%), Globant (-3,1%) y Tenaris (-2,2%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantuvo estable en los 1.733 puntos.