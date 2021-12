Dólar blue hoy: la cotización subió levemente y cerró a $ 196

En otra rueda con equilibrio entre la oferta y la demanda privadas, la autoridad monetaria terminó el día con un saldo neutro por su intervención.

El dólar blue tuvo un leve aumento y se vendió en los $ 196. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 83%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 434,960 millones, en futuros MAE U$S 45,30 millones y en el Rofex U$S 344 millones. En otra rueda con equilibrio entre la oferta y la demanda privadas, la autoridad monetaria terminó el día con un saldo neutro por su intervención.

A su vez, el dólar financiero operó dispar. El MEP o “Bolsa” bajó 0,1% y alcanzó los $ 195,27. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) saltó 0,5% hasta los $ 206,27. En cuanto a las divisas bursátiles, ambas tiraron a la baja: el MEP perdió 0,5% hasta los $ 194,50 y el CCL cedió 0,6% hasta los $ 204,95.

Por último, el dólar oficial no tiene cambios y se comercializó en los $ 106,75. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 176,14.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 0,8% hasta las 82.606 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Grupo Financiero Galicia (2,1%), Banco Macro (1,5%) y Telecom (1,5%). A contramano, retrocedieron Transportadora Gas del Sur (-1,3%), Bolsas y Mercados Argentinos (-0,9%) y Cablevisión Holding (-0,9%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Tenaris con 3,2%. También avanzaron BBVA (2,5%), Banco Macro (2,5%) y Grupo Financiero Galicia (2,3%). A contramano, descendieron Globant (-4,1%), Edenor (-1,5%) e IRSA Propiedades Comerciales (-1,3%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantuvo estable en los 1.697 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones mixtas. Presentaron mermas el Bonar GD30D (-1,1%) y el Bonar AL30D (-0,6%). Por su parte, tiraron al alza el Bonar AL35D (1,3%) y el Bonar AE38D (0,1%).