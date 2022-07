Dólar blue hoy: el viernes 15 de julio subió seis pesos, cerró a $ 296 y marcó un nuevo récord histórico

El Banco Central finalizó su participación con compras por unos U$S 4 millones, acumulando en la semana compras por algo más de U$S 90 millones.

Sobre el ciere de una semana extremadamente volátil para el mercado cambiario, el dólar blue aumentó seis pesos y cerró a $ 296, nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 125%. La cifra se acerca al récord histórico de octubre de 2020, cuando el spread llegó al 150%.

De acuerdo a fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 237,706 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 21,50 millones y en el Rofex U$S 520 millones. El Banco Central finalizó su participación con compras por unos U$S 4 millones, acumulando en la semana compras por algo más de U$S 90 millones.

La demanda para el pago de importación de energía superó en la semana los U$S 600 millones, y en lo que va del año registra un aumento por tal concepto del 41%.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 127,07 para la compra y a $ 135,27 para la venta, con una suba de seis centavos en relación con el cierre de ayer. En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación creció 1,3% hasta $ 298,83 por unidad, y el dólar MEP avanzó 2% y se comercializó a $ 290,37.

Mercados financieros

El índice S&P Merval avanzó 2,10% y se ubicó en 102.629,39 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street ascendieron hasta 4,8%.

En la misma línea, en el panel líder de la bolsa porteña los papeles de las empresas operaron con registros positivos, encabezados por Cresud (5,1%) y BYMA (3,9%). En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaron mayoría de subas, que fueron lideradas por Mercado Libre (4,8%) y Cresud (3%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron incrementos de hasta 2,7% y descensos de hasta 1,8%, mientras que los títulos en pesos operaron con tendencia positiva. Así, el riesgo país tuvo una baja de 0,6% hasta los 2.772 puntos básicos.