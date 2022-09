Dólar blue hoy: el martes 20 de septiembre subió nueve pesos y cerró a $ 286

Durante la jornada del martes, el dólar soja aportó US$ 334,987 millones. De esta manera, el Banco Central terminó la jornada con compras por unos US$ 180 millones en el mercado de cambios.

En una jornada muy volátil en el mercado cambiario, el dólar blue anotó este martes una fuerte suba de nueve pesos y cerró a $ 286. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 95% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 666,449 millones, en futuros MAE US$ 36,62 millones y en el Rofex US$ 445 millones. Durante la jornada, el dólar soja aportó US$ 334,987 millones. De esta manera, el Banco Central terminó la jornada con compras por unos US$ 180 millones en el mercado de cambios.

Por su parte, el dólar minorista promedio que calcula el BCRA cotizó para la venta a $ 151,11, con una suba de 18 centavos con relación con la víspera. A su vez, en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se ubicó en $ 144,67, con un aumento de 30 centavos respecto de su último cierre. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 249,20.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cedió 1,1% hasta los $ 300,12 por unidad, y el dólar MEP bajó 1,2% a $ 292,22.

La polémica por el dólar soja

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reiteró este martes que la restricción a la compra de dólar estadounidense a quienes hayan ingresado al Programa de Incremento Exportador de soja sólo rige para las personas jurídicas y que los productores, como personas humanas, "pueden acceder a cualquier mercado de divisas que hay en la actualidad".

Hubo una circular del Banco Central a última hora del lunes que incorporó la modificación a una restricción que, en un primer momento, se extendía a todos los que habían accedido al programa anunciado el domingo 4 de septiembre por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que otorgaba a quienes exportaran soja y derivado en septiembre una cotización de 200 por dólar. Luego fue corregida y solo alcanzará a las empresas que comercialicen soja a través del Programa de Incremento Exportador.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario destacó que “muchos de los que vendieron lo hicieron para engrosar su capital de trabajo. En esta medida se los limitaba y, por lo cual, generaba una problemática en el sector".

"Sergio Massa pidió rápidamente que la medida sea suspendida. El Banco Central decidió rápidamente dejar afuera de la medida a las personas físicas, que son una mayoría de los productores que liquidaron y van a poder acceder a cualquier mercado del tipo de cambio”, aclaró el funcionario. “El ministro me transmitió que iba a pedir rápidamente que se retrotraiga la medida”, explicó Bahillo.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 1,38% y se ubicaba en 148.205,34 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajaban hasta 2,2%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Pampa Energía y Holcim anotaban caídas de 2,62% y 2,43%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Ternium lideraba ese lote con una baja de 2,2%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban bajas de hasta 1,2%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,8%. Así, el riesgo país marcaba un incremento de 0,5% hasta los 2.341 puntos básicos.