Dólar blue hoy: el jueves 12 de enero subió un peso y cerró a $ 361

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 105% promedio. Según fuentes del mercado, el Banco Central finalizó su participación de hoy con saldo neutro.

En una jornada sin sobresaltos, el dólar blue anotó una suba de un peso y cerró a $ 361. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 105% promedio.

Según fuentes del mercado, el Banco Central finalizó su participación de hoy con saldo neutro. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 187,501 millones, en futuros MAE US$ 77 millones y en el Rofex US$ 563 millones.

Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación cotizó en $ 336,60 para la compra y $ 353,35 para la venta. Además, el dólar MEP o dólar bolsa cotizó en $ 329,75 para la compra y $ 331,12 para la venta.

Por otra parte, el dólar mayorista cerró a $ 180,97 por unidad, treinta centavos arriba del cierre de ayer. Hasta hoy, el tipo de cambio mayorista acumula suba en la semana de $ 1,72, algo por debajo de los $ 1,78 de aumento en los primeros cuatro días de la semana anterior.

Mercados financieros

La bolsa porteña anota su séptima suba consecutiva y sostiene su tendencia alcista luego de alcanzar en las primeras negociaciones otro récord en pesos, nivel que superaba a diario durante las últimas jornadas. En tanto, los bonos soberanos en dólares operaban dispares mientras que los ADRs operan mixtos.

En este marco, el S&P Merval sube 0,7% a 226.284,09 puntos, luego de marcar su nuevo máximo histórico intradiario en 228.321,99 unidades a un instante de comenzada las negociaciones. Los papeles financieros siguen ubicándose al alza, bajo el ritmo de los ADRs argentinos en Wall Street, donde se destaca el incremento diario del 1,91% en el Grupo Financiero Galicia.

Por su parte, los papeles argentinos en Wall Street cotizan con alzas de hasta el 6,2% liderados por Mercado Libre, seguido de YPF y Transportadora Gas del Sur (3,1%). En esta rueda, YPF se destaca al superar los US$10 por primera vez en la bolsa neoyorquina. En seis meses, su precio más que triplicó: acumula suba de 235%.