Dólar blue hoy: el jueves 3 de noviembre bajó dos pesos y cerró a $ 289

El Banco Central finalizó su actividad de hoy con ventas por US$ 84 millones para atender la demanda sin cobertura en el mercado.

En una nueva jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una baja de dos pesos y cerró a $ 289. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en el 83% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 365,838 millones, en futuros MAE US$ 144 millones y en el Rofex US$ 782 millones. El Banco Central finalizó su actividad de hoy con ventas por US$ 84 millones para atender la demanda sin cobertura en el mercado.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió en $ 164,65 promedio, con una suba de 16 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se posicionó en los $ 272,25.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación escaló 0,5% hasta $ 305,14 y el dólar MEP se incrementó 1% a $ 293,89. Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en un promedio de $ 157,95, con un incremento de 35 centavos con relación al último cierre.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 1,37% y se ubicaba en 151.364,66 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 3,8%. En el panel líder local, los papeles de YPF y Loma Negra anotaban alzas de 3,96% y 3,46%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Cresud lideraba ese lote con un incremento de 3,8%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con caídas de hasta 3,3%, mientras que los títulos en pesos operaban dispares. Así, el riesgo país se ubicaba en torno de los 2.595 puntos básicos, con lo cual aumentaba 1%.

El viernes arranca el dólar turista

Con el objetivo de sumar reservas, el Gobierno lanzará un dólar diferencial para turistas extranjeros que lleguen al país y estará vigente a partir de este viernes. Se tratará de un mecanismo a través del cual los turistas utilizarán sus tarjetas de crédito y se liquidarán sus consumos a valor del dólar MEP ($ 290, según la cotización de hoy). En el Ministerio de Economía esperan recaudar cerca de US$ 1.100 millones hasta fin de año con esta medida.

El Banco Central (BCRA) emitirá la resolución para que los turistas internacionales liquiden sus dólares en el circuito formal del MEP, una instrumentación trabajada en conjunto entre las carteras de Economía, Turismo y la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce. Entre noviembre y diciembre, se proyecta una inyección de US$ 1.100 millones para las reservas brutas.

El dólar diferencial funcionará para todos los consumos que realicen los turistas extranjeros en Argentina, desde la contratación de un paquete turístico hasta una cena en una parrilla. La instrumentación fue muy bien recibida por los representantes del sector turístico.

¿Cómo funcionará el procedimiento? Los turistas consumen con la tarjeta de crédito o débito. La tarjeta convierte ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior. Los turistas pagan en dólares a las tarjetas y las tarjeteras venden esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero y luego le pagan en pesos a los comercios o servicios. Esta normativa no se instrumenta a través de los bancos sino de las tarjeteras.

Si hay argentinos que pagan con tarjetas emitidas en el exterior, tendrán el mismo beneficio. El BCRA dejará de percibir el monto - mínimo- que las tarjeteras hasta ahora vendían en el MULC. La ventaja es que los dólares que ingresen las tarjeteras para vender ahora en el mercado financiero engrosarán las reservas al quedar depositadas en las cuentas de los vendedores.

Además de la suma de reservas y la perspectiva de crecimiento de turistas, un efecto que puede generar la medida es la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el MEP por el crecimiento de la oferta.