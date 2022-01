Insólito: con 70.000 hogares sin luz, Edesur pide aumentos de tarifas

Mientras se registra unos 50.000 hogares sin servicio eléctrico, Edesur pidió terminar con el “modelo de tarifas improvisadas, sin reglas claras".

Mientras se registra unos 50.000 hogares sin servicio eléctrico, Edesur pidió terminar con el “modelo de tarifas improvisadas, sin reglas claras". Se suman más de 20.000 hogares sin suministro por parte de Edenor. La empresa italiana Enel, accionista controlante de Edesur, sostiene que mantuvieron niveles altos de inversión y que se requiere un aumento del servicio.

"Hay que rearmar un sistema que sea más robusto, transparente y estable en el tiempo. No podemos seguir con un modelo de tarifas improvisadas, sin reglas claras y estables. Se necesita tener un mínimo de visibilidad, que permita hacer planificación de mediano y largo plazo", sostuvo Claudio Cunha, country manager de Enel Argentina, dueña de la distribuidora eléctrica, en una entrevista con diario La Nación.

La empresaria asegura en la charla que el tema de los cortes de esta semana "no es un tema de Edesur o de Edenor: es del sistema, de la generación, del transporte y no solo en el Gran Buenos Aires, también en el interior". "Es muy importante que sea algo compartido con el Estado, ojalá con la oposición también, no sea cosa de que vaya cambiando con el partido político de turno. Tiene que ser una política de Estado, como sucede en los países donde opera razonablemente bien el sistema eléctrico", señaló Cunha.

En referencia a la situación de las empresas tras los tarifazos que aplicó el macrismo, la empresaria sostiene que "el servicio mejoró y lo vemos en los datos. La duración de los cortes son la mitad de lo que eran antes". Las cifras oficiales dan cuenta que por la desinversión y la falta de control que siguieron a los tarifazos, entre 2016 y 2019, los cortes de luz aumentaron un 3 por ciento. El indicador SAIFI, precisamente el que permite darse una idea de los cambios en la cantidad de cortes de luz en un determinado período, para las distribuidoras Edenor y Edesur.

Aún con hogares sin luz, la empresaria sostiene que "el tema eléctrico ha sido politizado en los últimos años". "Tenemos una concesión de 90 años y no vamos a entrar en cuestiones políticas porque no es nuestro rol; el nuestro es mejorar la calidad del servicio, algo que hemos estado haciendo y lo hemos mostrado con datos y con hechos. Incluso en el municipio donde se hace la crítica [Lomas de Zamora] se mejoró 45% la calidad del servicio en los últimos años", argumenta la country manager de la controlante de Edesur.

"Con esta crisis, es una gran oportunidad para que podamos construir un nuevo plan de tarifas de transición para los próximos dos años, haciéndolo en conjunto. Mejor oportunidad que esta no veo para pasar los próximos veranos de forma más tranquila. Más allá del verano, sabemos que entramos en una década de electrificación", concluyó en referencia a una suba de tarifas.