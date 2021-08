La UIA llama a no pagar los sueldos de trabajadores que no quieran vacunarse

La última resolución del Ministerio de Trabajo habilitó a las empresas a reclamar presencialidad a su dotación de personal que cuente con al menos una dosis. Funes de Rioja aseguró que un empleado que no se vacuna y asiste al lugar de trabajo pone "en riesgo" al grupo.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, llamó a las empresas a impedir el ingreso de los empleados que rechacen vacunarse y, por lo tanto, dejar de pagar los salarios por entender que implica un "riesgo" para la presencialidad.

"Quien quiera entrar en un lugar de trabajo colectivo tiene que tomar las medidas del caso, y las medidas del caso es vacunarse y, si no quiere, no podrá ingresar al lugar de trabajo", advirtió el empresario. La propuesta fue consensuada en la reunión de Junta Directiva y, según anticipó el titular de la central fabril, luego "con los sindicatos habrá que ver sector por sector" su aplicación.

El empresario analizó que si alguien "está en condiciones de volver a trabajar, pero no se ha vacunado, no puede insertarse porque está en riesgo el grupo". De ese modo, subrayó: "El empleador cesa la dispensa porque no se puede insertar en igualdad de trabajo con el resto de los trabajadores que sí fueron vacunados".

En una ronda de prensa, insistió: "Nadie puede obligar a vacunarse, pero nadie puede obligar a reinsertar a alguien en el mercado laboral". El también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) aclaró que la propuesta aplica a "aquellos que están en condiciones de vacunarse en las respectivas jurisdicciones". Y puntualizó: "A nadie se le puede ocurrir que una persona gane un salario sin trabajar". Sobre la posibilidad de que la adopción de esa medida derive en un planteo en la Justicia, Funes de Rioja admitió: "En la Argentina todo se puede judicializar".

"Cada uno sabrá lo que hace desde el punto de vista práctico y los riesgos que asume", manifestó y argumentó que el coronavirus "no desaparece solo". También, afirmó que los industriales tomaron esa decisión al tener "en cuenta la experiencia internacional". "Hay países que han adoptado normas específicas", dijo el empresario al referirse a las medidas de las empresas para evitar la propagación del coronavirus.

"Para cuidarnos entre todos, nos vacunamos", resaltó Funes de Rioja, quien analizó que "no se puede imponer", la vacunación, aunque "tiene otras consecuencias" porque "configura un riesgo para la comunidad laboral".