El BCRA y la CNV alertan a los inversores por riesgos con el uso de criptomonedas: "No es dinero legal"

En medio de las turbulencias que está exhibiendo esta variante de inversión, con fuerte crecimiento en los últimos años, las autoridades reguladoras del sistema monetario y financiero argentino emitieron este jueves un comunicado alertando sobre los riesgos de las criptomonedas. La proliferación de los criptoactivos, la dinámica que exhiben sus precios, su tecnología subyacente y alcance global, así como las actividades asociadas a su operatoria, llevó a que diferentes organismos nacionales e internacionales emitieran recomendaciones sobre su uso. "Los criptoactivos presentan riesgos y desafíos para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto", detalla el documento conjunto del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El precio del bitcoin se desplomó el miércoles por primera vez en tres meses, luego que China impusiera nuevas restricciones a las criptomonedas. El gigante asiático había prohibido el día anterior que las instituciones financieras y las empresas ofrezcan servicios relacionados con transacciones de criptomonedas. "En este marco, el Banco Central y la CNV, consideran oportuno proveer información y alertar sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores", comunicaron los organismos.

Los criptoactivos pueden definirse como una representación digital de valor o de derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT) u otra tecnología similar. Si bien estas tecnologías podrían contribuir a promover una mayor eficiencia e innovación financiera, los criptoactivos no son dinero de curso legal.

Si bien los criptoactivos actualmente no evidencian niveles significativos de aceptación y utilización en Argentina, la velocidad de los desarrollos y el creciente interés en ellos hacen necesario la adopción de una actitud precautoria frente a los mismos. No obstante, es importante que quien decida operar con criptoactivos o invertir con productos relacionados con ellos acceda a información suficiente para entender y evaluar los riesgos asociados a los mismos.

No son dinero legal

El documento de los reguladores argentinos detallaron una serie de recomendaciones y aclaraciones sobre el uso de los criptoactivos. "No son dinero de curso legal", aseguran el BCRA y la CNV. Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental. Por este motivo, los organismos consideran que "no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable". En este caso, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria.

Para los inversores, los organismos destacan su "elevada volatilidad". Las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos. Incluso los denominados criptoactivos “estables” (stablecoins), que han sido diseñados para mantener su valor con respecto a otro activo o canasta de activos, muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria.

"El valor de los criptoactivos depende de su grado de aceptación, por lo que puede verse afectado por la ocurrencia de eventos adversos a nivel global", destacan. En ese sentido, la caída de los últimos días ante las mayores regulaciones en China o por las declaraciones Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, asegurando que no aceptaría la divisa digital como medio de pago, son un ejemplo de esa volatilidad.

Las criptomonedas también sufren disrupciones y ciberataques. Esto implica que no haya salvaguardas. "Los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros", explica el informe. En la actualidad no existen en Argentina criptoactivos ni tokens cuya adquisición o tenencia puedan beneficiarse de ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión. Además, la información provista por los proveedores de servicios de criptoactivos puede ser compleja o incompleta y no revelar adecuadamente los riesgos que enfrentan las personas usuarias e inversoras.

El uso de esta herramienta eleva los riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y potencial incumplimiento a la normativa cambiaria. "Por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad que existe para su monitoreo y análisis –por la trazabilidad limitada en función de la tecnología subyacente-, es necesario alertar sobre los potenciales riesgos asociados al incumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y respecto de la normativa cambiaria vigente", explicaron el BCRA y la CNV. Esta situación se intensifica por el carácter transfronterizo de las operaciones.