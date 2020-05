Insólito: Carlos Melconian le pidió a Alberto Fernández crear una "coronamoneda"

El economista neoliberal Carlos Melconian pidió al gobierno nacional que emita una "coronamoneda" como una alternativa para salir de la crisis económica producida por el coronavirus sin recurrir a la emisión de pesos. "Se nos cayó un piano en la cabeza", afirmó el economista en referencia a la crisis que generará la pandemia en la economía.

Melconian expresó en una entrevista en El Cronista Comercial que la Argentina había implementado con Alberto Fernández un plan económico que buscaba bajar la inflación y evitar una recesión en la economía. En este contexto apareció el coronavirus y ahora el ex titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri afirma que el gobierno deberá auxiliar el pago de salarios y aumentar el gasto, pero propone la coronamoneda como alternativa.

"Es una moneda que no sé si es senior contra el peso, depende de la jerarquía que le dé el Gobierno para que valga y que sea rescatada en tres o cuatro años, diciendo desde el primer día cuándo va a suceder. Y todos aquellos que se preocupan por la emisión monetaria, van a decir que esto es como el peso. Y si es como el peso es mejor, porque entonces no fue una cuasimoneda. Será que la gente aceptó más agua de la que yo creía: mejor. Y si la gente no la acepta, que la primera que se licúe es la coronamoneda. El esquema podría ser emitamos dos tercios de pesos y un tercio de coronamoneda. Cada uno recibe un poquito de coronamoneda", sostuvo.

Acerca del alcance, Melconian agregó: "Tiene que ser universal, lo emite la Nación, de ninguna manera las provincias. Y sirve para el total del gasto público en el cual se va a empeñar en este momento la Nación. Porque íbamos a emitir $ 800.000 millones y ahora pueden ser $ 3 billones. ¿Y todo lo vas a tirar ahora? Y sí, porque si no todo no llega. Pero el punto sería no hacerle pagar el sacrificio inflacionario a 44 millones de argentinos en seis meses,sino distribuirlo en el tiempo. Cuando viene la ayuda de salarios al sector privado, ¿es parte del gasto público? Sí, también".

El ex candidato a senador por el PRO afirmó que está de acuerdo con que haya una ronda de economistas que asesoren al presidente, Alberto Fernández, así como hay un comité de expertos en ciencias médicas. Sin embargo, aclaró que es difícil que todos acuerden y lanzó una crítica al macrismo: "No es algo fácil, pero hay que llegar a un equilibrio. Pensá que en poquito tiempo la Argentina pasa por un conjunto de profesionales que endeuda al país hasta una situación insoportable y viene otro conjunto de profesionales que dice no paguemos".

Melconian manifestó que Alberto Fernández enfrenta una situación compleja debido a que deberá respetar los pagos de vencimientos de intereses de deuda contraída por otros gobiernos al tiempo que deberá regular los problemas internos. "La historia es como hace un país respetuoso de los contratos y sin inflación", sostuvo.