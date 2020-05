Aerolíneas Argentinas pedirá la suspensión de 7500 empleados por la crisis del coronavirus

Aerolíneas Argentinas afirma que redujo un 97% sus operaciones. Busca suspender a 7500 de un total de 12 mil empleados.

Aerolíneas Argentinas tiene decidido avanzar en un plan para suspender a 7.500 de sus 12 mil empleados, por el plazo de dos meses. La medida se tomaría por las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, que redujo a casi 0 la actividad aerocomercial y turística. Los gremios del sector no tenían, hasta el momento, mayores precisiones, pero adelantaban su rechazo a un eventual recorte salarial.

En un comunicado, la aerolínea de bandera confirmó que pedirán ante el Ministerio de Trabajo nacional "entablar las negociaciones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de proceder a la suspensión temporal de parte de los trabajadores del grupo empresario". Ese artículo permite el pago de una asignación para trabajadores suspendidos "que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada". De acuerdo a fuentes de la empresa que dialogaron con El Destape, el pago a los empleados rondaría entre el 75 y el 80% de su salario habitual.

El acuerdo al que busca llegar Aerolíneas comprende los meses de junio y julio, cuando se espera el pico de casos de COVID-19. Al respecto, la compañía justificó en un comunicado: "La crisis sanitaria que atraviesa el mundo es un hecho inédito que dio lugar a la mayor crisis del sector aerocomercial de la historia. En este tiempo, experimentamos una caída en nuestros ingresos del orden del 97%, quedando prácticamente sin otro auxilio financiero que los aportes que recibimos del Estado Nacional".

La reacción de los gremios aeronáuticos

Gremios aeronáuticos esperan el pedido formal de Aerolíneas

Hasta el momento, los gremios no tuvieron un contacto formal con la empresa por las suspensiones, pero es algo que se veían venir. En un comunicado, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), remarcó que "de ser cierta , hay que esperar a que la empresa lo comunique oficialmente en una reunión , de todas maneras todo deberá realizarse ante la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo y APTA".

Otra fuente gremial que dialogó con El Destape recordó que "dos de los sindicatos firmaron con Interbaires (a cargo de los Duty Free)" un plan de suspensiones" pero cobrando al 100%". Si bien están a la espera de la notificación oficial, ya dejaron trascender que no aceptarían ningún recorte salarial para más del 60% de los trabajadores de Aerolíneas: "Ni en pedo; si se quieren ahorrar los aportes ok. Pero la Guita de la gente no se toca".