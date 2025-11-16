Llaryora envió el Presupuesto 2026: cuáles son las claves del "plan histórico" para bajar impuestos

El paquete incluye cambios en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural y beneficios para sectores estratégicos como educación, salud, industria y agricultura.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió a la Legislatura el Presupuesto 2026, que incluye lo que definió como un “plan histórico de reducción de impuestos”. Según explicó en su cuenta de X, el mandatario elaboró las proyecciones “tomando la previsión nacional de un crecimiento del 6%” y con el objetivo de “cuidar a los cordobeses, fortalecer la producción y aplicar una reducción impositiva sin precedentes”.

Desde el Centro Cívico señalaron que se trata de una estrategia fiscal integral que disminuirá la presión tributaria provincial en $900.000 millones. El paquete incluye cambios en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural y beneficios para sectores estratégicos como educación, salud, industria y agricultura.

El ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, detalló el impacto que tendrán las modificaciones: sostuvo que el 52% de las cuentas del Inmobiliario va a pagar “entre 0 y -25% de aumento”. Además, indicó que el 11% no tendrá aumentos, mientras que un 15,7% registrará una actualización del 29%, tope que coincide con la inflación proyectada.

“No hay revalúos de propiedades. Sí aplicaremos una nueva metodología de trabajo sobre los valores, pero sin aumentar alícuotas”, aclaró Acosta en diálogo con Noticiero Doce. Consultado por la posible baja del Impuesto al Sello y de Ingresos Brutos para préstamos que no sean hipotecarios, anticipó que dependerá también del contexto económico del país y de que ocurra ese crecimiento esperado por Nación.

“Confiamos en la recuperación de la economía argentina, pero hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar, por eso la Provincia hace esta oferta que tiene un costo fiscal extraordinario. Estamos superando el billón de pesos”, afirmó sobre las expectativas sobre el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei.

La lista de reducciones de impuestos que anunció la provincia de Córdoba

Alivio para pequeños comerciantes y estímulo a la inversión

En el marco del Impuesto a los Ingresos Brutos, la Provincia aplicará una reducción histórica:

Baja del 30% de la alícuota para pequeños comerciantes: pasa de 3,5% a 2,5%, beneficiando al 64% del comercio cordobés, quienes facturan hasta $88,1 millones anuales.

Ingresos Brutos CERO para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones por al menos el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial.

Exenciones de hasta 100% a quienes invierten en el Noroeste y Sur-Sur como parte de la Ley de Igualdad Territorial. La Provincia destina a este programa hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación de hasta $154.000 millones.

Continuidad del esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento del Programa Alícuota 0 para el sistema de salud.

Beneficios adicionales:

Alícuota 0 para actividad agrícola.

Alícuota 0 para industria promovida.

Alícuota 0 para créditos hipotecarios.

Exenciones para Economía del Conocimiento y Fondo Emprendedor.

En total, las medidas en Ingresos Brutos implican que el Estado provincial deje de recaudar $450.000 millones, que pasarán directamente al circuito productivo.

Inmobiliario Urbano: sin aumentos reales y fuertes reducciones

El plan establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada, y en la mayoría de los casos habrá reducciones:

41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrá reducciones nominales de hasta 25% respecto de lo que pagaron en 2025. Con moneda actualizada, esa reducción se eleva hasta el 54%.

11% de los contribuyentes (150.000 aproximadamente) pagarán nominalmente lo mismo que en 2025. En este caso, en moneda real tendrán una reducción del 29%.

21% de los contribuyentes (250.000 aproximadamente) tendrán una actualización del 29%. En términos reales no tendrán aumento.

El 27% de los restantes contribuyentes (310.000 aproximadamente) tendrán actualizaciones menores al 29%, por lo que en términos reales también pagarán menos que en 2025.

El impacto fiscal de estas medidas representa $200.000 millones menos de recaudación, que permanecerán en manos de familias y comercios.

Inmobiliario Rural: acuerdo con el sector y beneficios crecientes

El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará según el índice de inflación rural, un mecanismo acordado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura productiva.