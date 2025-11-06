Plan platita: Milei aumentó el flujo de dinero de Nación a provincias en el mes electoral

Los flujos de dinero que la Nación gira hacia las provincias, tanto por vías automáticas (coparticipación) como por vías no automáticas (transferencias específicas), experimentaron un incremento en octubre, el mes electoral, revirtiendo la tendencia negativa observada en meses anteriores. Los giros automáticos son aquellos que las provincias reciben de manera regular y obligatoria por ley, principalmente a partir de la recaudación de impuestos nacionales.

Según un informe de la consultora Analytica, durante octubre, estas transferencias automáticas aumentaron 1% interanual (i.a.) a precios constantes (sin contar inflación). En la comparación mensual respecto a septiembre, subieron un 5,7% real, lo que implicó que se revirtió la tendencia negativa iniciada desde junio.

En el acumulado de enero a octubre, el incremento fue del 2,2% interanual real. Todas las provincias registraron variaciones mensuales en torno al 6%, con la excepción de Buenos Aires, cuyo incremento fue del 4,8%.

Qué provincias se vieron más beneficiadas

En cuanto a la variación interanual, la mayoría tuvo subas entre el 0,3% y 1,8%. Buenos Aires mostró la mayor suba (2,2% i.a.). Por otro lado, Santa Fe (-0,4% i.a.), Córdoba (-0,3% i.a.) y Entre Ríos no experimentaron subas o cayeron interanualmente.

Por su parte, los giros no automáticos son transferencias que la Nación realiza a las provincias para financiar programas específicos, gastos puntuales o situaciones de emergencia. Estos giros no están sujetos a la distribución automática de la coparticipación. En los primeros diez meses del año, las transferencias no automáticas pagadas a las provincias se incrementaron un 48% i.a. a pesos constantes.

La razón principal de este fuerte aumento es el cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida representó el 46,6% de las transferencias corrientes acumuladas en el período. De no considerar este pago judicial, las transferencias corrientes solo se habrían incrementado un 8,3% i.a. real.

En cuanto a los ATN, se observó un aumento real del 206,1% interanual en los primeros diez meses del año. En octubre, las provincias que recibieron ATN fueron Entre Ríos, Neuquén y Tucumán ($ 3.000 millones cada una) y Chaco y San Juan ($ 2.000 millones cada una).

Qué es la coparticipación a las provincias

La coparticipación es un sistema de distribución de fondos recaudados por el Estado (principalmente impuestos) entre los diferentes niveles de gobierno, como son el Estado, las provincias y los municipios. En Argentina, la Coparticipación Federal de Impuestos distribuye recursos entre la Nación y las provincias a partir de la recaudación de ciertos tributos, de acuerdo a criterios preestablecidos y bajo un régimen constitucional. Las provincias, a su vez, tienen sus propios regímenes para distribuir fondos coparticipables a sus municipios.