Supermercados: llenar el changuito en julio salió al menos 690.000 pesos

Un relevamiento privado reveló que abastecer un changuito de supermercado con productos esenciales cuesta un mínimo de 690.000 pesos, y sale un 11% más provincias patagónicas respecto a provincias del NEA.

Se trata de cifras que muestran la tendencia que comenzó a crecer en Argentina en los últimos años: la de realizar compras menores en comercios de barrio ante la falta de bolsillo para ir a los grandes supermercados y hacer compras mensuales.

La canasta evaluada por la consultora Analytica corresponde a una compra mensual de alimentos y bebidas en supermercado para una familia tipo de clase media, integrada por dos adultos y dos hijos. El relevamiento se realizó de manera online, manteniendo en todos los casos la misma marca y cantidad por envase para garantizar la comparabilidad entre provincias.

Según el estudio publicado en las últimas horas, el changuito de referencia en Santa Cruz alcanza los $769.319, el valor más alto del país. Otras provincias con el changuito más costoso también son patagónicas e incluyen a Chubut ($ 759.467), Tierra del Fuego ($ 751.937) y Río Negro ($ 742.188).

En el extremo opuesto, en Misiones llenar el changuito tiene un costo de $691.579, el más bajo a nivel nacional. Otras provincias de las más económicas también son del NEA, como Formosa ($693.746) y Chaco ($693.219).

A su vez, Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%) encabezaron las subas porcentuales más altas, mientras que los menores incrementos se registraron en Misiones (+1,0%) y Santa Cruz (+0,7%).

Comparando los valores absolutos de fin de julio con los del 27 de junio, los incrementos más pronunciados se observaron en Catamarca (+$34.000), Corrientes (+$29.927), Jujuy (+$28.213) y La Rioja (+$23.139). Las menores alzas correspondieron a Tierra del Fuego (+$8.631), Neuquén (+$6.422), Río Negro (+$5.404) y Santa Cruz (+$4.997).

Los aumentos de los principales productos en julio en los supermercados

El pan lactal registró mayores aumentos en casi todas las provincias, por encima del 5%. Su aumento fue más moderado en Catamarca (+2,5%), La Rioja (+2,5%) y Jujuy (+2,9%). El precio del azúcar aumentó entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Córdoba (+1,3%), San Luis (+1,6%), Santiago del Estero (+1,9%), Tucumán (+2,3%), San Juan (+7,6%) y Misiones (+7,6%).

El café instantáneo tuvo aumentos entre el 2% y 3% en la mayoría de las provincias. Se registró una menor suba en algunas patagónicas como Chubut (+0,6%), Santa Cruz (+0,3%) y Tierra del Fuego (+0,3%).

Las supremas de pollo empaquetadas tuvieron incrementos de entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Chubut (+1,5%), Neuquén (+1,0%), Río Negro (+1,3%), Santa Cruz (+0,8%) y Tierra del Fuego (+1,6%). Por su parte, el precio de la lata de choclo cayó en la mayoría de las provincias, con bajas más marcadas en Chaco (-5,5%), San Juan (-4,3%) y Formosa (-3,4%).

También bajó el precio del dulce de leche, con descensos más pronunciados en CABA (-4,5%), Chaco (-4,4%), el Conurbano (-4,2%) y La Pampa (-4,2%). En las jurisdicciones donde subió, el alza fue leve: Córdoba (+0,3%), interior bonaerense (+0,2%), San Luis (+0,8%), Santiago del Estero (+0,8%) y Tucumán (+0,7%).