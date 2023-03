Scioli: "Estamos generando las condiciones para exportar cada vez más"

El embajador en Brasil encabezó una misión comercial de empresas del sector de alimentos, bebidas y limpieza en la ciudad de Río de Janeiro.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, consideró que se están generando "las condiciones para exportar cada vez más", al encabezar una misión comercial de empresas del sector de alimentos, bebidas y limpieza en la ciudad de Río de Janeiro. Los empresarios argentinos mantuvieron reuniones de negocios con directivos de 30 firmas brasileñas entre los que se encontraban importadores, traders, supermercados y comercios mayoristas.

"Estamos generando las condiciones para exportar cada vez más y para crear puestos de trabajo, y de ese modo, ir encontrando los caminos para el desarrollo de la Argentina y de nuestras economías regionales", sostuvo el embajador en un comunicado, quien también califico de "exitosa" la misión. El encuentro fue organizado en conjunto entre el Consulado en Río de Janeiro, la Embajada y la Cancillería. La misión continuará mañana con visitas a supermercados con la presencia de empresas argentinas, y el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de Cancillería, Guillermo Merediz.

La oferta exportable esta compuesta por productos de panadería, alfajores, granos, alimentos a base de chocolate, vinagres, aceites, condimentos, salsas, aderezos, peras, proteínas de origen vegetal, pasas de ciruela, jugos de frutas, yerba mate, vinos, manzanas, arándanos, kiwi, mandarinas, uvas, bananas, cerezas y productos de limpieza.

La ciudad y la provincia de Buenos Aires, y las de Mendoza y Río Negro están representadas en la misión comercial a través de una serie de empresas participantes. Entre ellas: Cachafaz, Menoyo, Patagonia Infinit, Tropical Argentina y Queruclor - Querubin, de Buenos Aires; Curcija, Karinat, Vegetalex y Sabias Semillas, de CABA; Martino y Prunar, de Mendoza; y Pura Frutta, de Río Negro.

En la apertura del encuentro estuvieron presentes también el secretario de Agricultura de Río de Janeiro, Flávio Campos Ferreira; la presidenta de la Central de Abastecimiento (Ceasa) del misma estado, Bianca de Carvalho; el titular de la Asociación Comercial de los Productores y Usuarios de la Ceasa, Wldir Lemos; el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa, Roosvelt Barreto Barcelos y Jair Siqueira Bittencourt Júnior, respectivamente.

También el responsable de Relaciones Internacionales de la Federación de Industrias de Río de Janeiro (Firjan), Adriana Carvalho; el presidente de la Asociación de Supermercados del mismo estado, Fabio Rossi Queiroz; y autoridades del Banco Nación de Argentina.

En 2022, el intercambio comercial con el estado de Río de Janeiro fue US$ 1.958 millones, un 13% más que en 2021, las exportaciones argentinas a ese estado superaron los US$ 1.100 millones, con un crecimiento del 44%, y la balanza comercial fue positiva para Argentina, con un superávit de US$ 312 millones.

Con información de Télam