Scioli y Capitanich: dos candidatos "in pectore" que ya empezaron a moverse

Ante la falta de definiciones, el embajador Daniel Scioli y el gobernador chaqueño Jorge Capitanich comenzaron sus recorridas en plan de una posible candidatura presidencial. Scioli estuvo en el Conurbano y tiene previsto ir y volver de Brasil cada diez días. Capitanich lanzó su propuesta nacional con el libro "Argentina merece más", que anoche presentó en Catamarca y hoy en La Rioja.

"Acaban de proscribirme", volvió a decir Cristina Kirchner el viernes en Río Negro en una breve mención a los fundamentos distribuidos por el TOF2 de la sentencia en su contra. En su discurso no dio pistas de una candidatura y, al otro día, en el plenario kircherista en Avellaneda arrancó una movilización militante para generar las condiciones para que se postule, con una posibilidad que empieza a ganar terreno: que finalmente se presente para senadora en la provincia de Buenos Aires. El ministro Sergio Massa, hasta hace unas semanas número puesto para una nominación de consenso en el Frente de Todos, deberá digerir este martes la difusión del índice de inflación de febrero y el que se anticipa peor de marzo para conocer la medida de sus chances. Frente a la incertidumbre, el gobernador Jorge Capitanich y el embajador Daniel Scioli comenzaron a mostrarse ante la eventualidad de que la bolilla -¿por qué no?- termine cayendo en su casillero.

"No importa el lugar que uno ocupe, nunca los voy a abandonar", dijo también la vice a los militantes que cantaban "Cristina presidenta" a la salida del predio de la Universidad de Río Negro. En clima caliente, las agrupaciones kirchneristas reunidas en la UTN de Avellaneda reclamaron por la vice y el gobernador Axel Kicillof les aseguró que "si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina". Pero en el entorno de CFK aseguran que su criterio no cambió, por lo que la idea que va tomando cuerpo es la de movilizar a la militancia de todo el país para "empoderar" a la vice y que designe un candidato del espacio ("como hizo Perón con Cámpora", al decir de Andrés Larroque).

En ese escenario, el lugar que podría ocupar Cristina sería el de primera candidata a senadora en Provincia, como manera también de apuntalar la reelección de Kicillof, ya definitivamente lanzado en busca de un segundo mandato. Hay en el kirchnerismo quienes insisten que, si no es Cristina, el candidato presidencial debería ser Axel, dado que es el que más votos suyos retiene. Pero el gobernador no quiere saber nada y algo de esa tensión pudo verse en los discursos pronunciados en el cierre del encuentro "Luche y Vuelve", con algún cruce de pareceres entre Máximo y Kicillof.

"Sergio es un jugador y lo quiero siempre en mi equipo", declaró Larroque, quien suele actuar como vocero del cristinismo. Ante la fórmula Axel gobenador-Cristina senadora en Provincia, quien aparece mejor posicionado para la presidencia es Massa, pero dependerá de lo que suceda con la economía. El panorama no es auspicioso. Este martes se conocerá el índice de inflación de febrero, que de nuevo rondará el 6%, y se anticipa una nueva suba en marzo, con la sequía actuando como factor condicionante. Massa había prometido una baja escalonada y se está dando una suba escalonada. Abril se convierte entonces en un interrogante y las chances del ministro hay que ponerlas entre paréntesis.

Ante la indefinición, dos posibles candidatos aceleraron sus movimientos. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, lanzó el fin de semana su libro "Argentina merece más. La construcción de un país federal", con su propuesta nacional. Lo hizo en su provincia y luego en la vecina Corrientes, pero tiene pautadas presentaciones por todo el país. De hecho, anoche estuvo en Catamarca acompañado por el gobernador Raúl Jalil y hoy estará en La Rioja junto a Ricardo Quintela, en ambos casos mandatarios colegas del Norte Grande.

"Vamos a transmitir las ideas. Vamos a promover el consenso. Vamos a terminar con la decadencia. Vamos a construir la patria de todos. Vamos a ser capaces de levantar a la Argentina y ponerla de pie", son las ideas-fuerza que busca empujar "Coqui" en sus actos. Cercano a Cristina, el gobernador chaqueño aspira a convertirse en el representante del kirchnerismo en caso de que se desista de ir nuevamente por una variante "moderada" como lo fue Alberto Fernández en 2019 y sería ahora Massa. Capitanich convocó a elecciones a gobernador en su provincia para el 17 de septiembre. Es decir, si no compite en las PASO nacionales de agosto irá por un nuevo mandato en la provincia.

El otro aspirante es el embajador en Brasil, Daniel Scioli, que ayer arrancó sus recorridos por el Conurbano con visitas a Almirante Brown y a Esteban Echeverría. Scioli recibe a diario invitaciones de parte de las empresas a las que ayuda en sus gestiones como embajador, a las que ahora piensa ir respondiendo en todo el país. Antes de bajar en cada jurisdicción, le avisa al referente político local para que lo acompañe en la recorrida, como hizo este lunes con el diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente Fernando Gray.

Lo de Gray es todo un dato político de parte de Scioli porque el intendente de Esteban Echeverría quedó posicionado en el peronismo como opositor a La Cámpora luego de que se plantara ante la decisión de Máximo Kirchner de desplazarlo de la presidencia del PJ Bonaerense. Pero Scioli buscó mostrar amplitud y también estuvo con Cascallares, quien participó del plenario K en Avellaneda. Ningún dato está librado al azar. El "Pichichi" recorrerá hoy Ezeiza y luego volverá a Brasil porque tiene actividades agendadas en San Pablo y Río de Janeiro. Pero su plan es ir y venir cada diez días, y ya tiene previstas para la próxima visitas a Córdoba y Santa Fe, siempre observando de reojo de los movimientos que se produzcan a nivel nacional.

"Daniel ya dijo que si Alberto es candidato, él se baja por una cuestión de respeto al Presidente. Pero si Alberto no es, ya avisó que es de la idea de que debe haber una PASO competitiva para equiparar la atención que va a generar la de Juntos por el Cambio", comentaban en su entorno. Muchos dirigentes cuando hablan de la posibilidad de que finalmente haya o no PASO en el oficialismo no tienen en cuenta a Scioli pero, ya lanzado, parece difícil que el embajador desista. Pocos recuerdan que en 2019, luego de que Cristina sorprendiera con la fórmula compartida con Alberto, Agustín Rossi y Felipe Solá anunciaron rápidamente que bajaban su postulación, pero Scioli se mantuvo en silencio. Recién desistió un mes después y no porque haya decidido bajarse, según explicaron entonces sus voceros, sino porque "el espacio político decidió que no haya PASO".