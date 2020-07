El Gobierno avanza en la promoción de las exportaciones

Con la participación de más de 180 cámaras empresariales con participación en el comercio exterior, el canciller, Felipe Solá, lanzó el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones. El objetivo será articular el diálogo entre el Gobierno y las empresas para formular una política nacional exportadora.

En videoconferencia, Solá destacó la necesidad de una sociedad de las empresas con “un Estado que ayude, que esté en las buenas y en las malas, que entienda los problemas, de sector, de región, de producto o de mercado”. En esa línea, agregó. “Nosotros no decidimos qué se exporta o cómo se exporta, sino que sabemos dónde están las posibilidades y qué necesitan, y promover de abajo hacia arriba una exportación".

Además, el canciller destacó la importancia del Consejo “para no errar en el diagnóstico” y explicó que “existen cadenas de valor muy importantes en el mundo y la Argentina no tiene que inventar una nueva, sino inventar su espacio en esas cadenas, con un producto central o complementario, o con uno que puede ser insumo". Y añadió: "No estamos en condiciones de correr en paralelo a esas cadenas; estamos en condiciones de integrarnos, en la medida que nos conviene”.

“Argentina llegó a exportar 85.000 millones de dólares y era una Argentina menos deprimida, con bastante menos deuda y con otro mundo. Se puede volver a exportar eso. 20.000 millones más solucionarían una gran cantidad de problemas que hoy tenemos y que provocan una gran cantidad de limitantes”, planteó.

Al mismo tiempo, el encargado de las negociaciones económicas internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, sostuvo además que "la Argentina es el único país del mundo que ha disminuido el número de empresas que exportan y es responsabilidad del sector privado y el sector público dar vuelta esta situación”. Asimismo explicó la necesidad de “encontrar un mecanismo operativo para trabajar con el conjunto de asociaciones y cámaras que están presentes”.