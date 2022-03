Subieron las cotizaciones de la soja y el maíz en Rosario

Los precios de la soja y el maíz disponibles marcaron hoy alzas de US$ 3,5 y US$ 10 respectivamente, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Durante la jornada también reaparecieron las ofertas en el segmento del trigo.

De esta manera, los precios de la soja con descarga hasta el 25/3 y para fijaciones se pactaron a US$ 463,5, con una suba de US$ 3,5 respecto a ayer, mientras que en moneda local la cotización se ubicó en $ 50.600 la tonelada.

Por su parte, la oferta de compra abierta por soja con entrega en marzo se incrementó US$ 5 hasta los US$ 450; y la descarga entre abril y mayo subió US$ 5, en US$ 445 por tonelada.

En el mercado del trigo hoy reaparecieron las ofertas y el cereal disponible se negoció a US$ 310 y la entrega contractual a US$ 315.

En el tramo de entrega comprendido entre abril y julio, las ofertas se ubicaron en US$ 310, y la posición enero del 2023 se pactó a US$ 275.

En tanto, el maíz disponible y el contractual se comercializaron a US$ 290, una suba de US$ 10 y US$ 5, respectivamente; mientras que las descargas para abril y mayo se negociaron a US$ 290.

El contrato de junio se mantuvo en US$ 250; julio en US$ 240; y agosto se ubicó en US$ 230, con un retroceso de US$ 5 respecto a la jornada anterior.

Por último, el girasol con entrega entre marzo y junio cerró sin cambios en US$ 700 por tonelada.

Con información de Télam