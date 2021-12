La soja y el maíz volvieron a cerrar al alza en Chicago

La soja y el maíz cerraron la semana al alza en el mercado de Chicago por la sostenida demanda de los granos estadounidenses y por las subas que se registraron en el petróleo, que impulsó los precios de los biocombustibles.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,84% (US$ 8,45) hasta los US$ 465,63 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,70% (US$ 7,81) para ubicarse en US$ 467,10 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el renovado interés de China por mercadería estadounidense.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó ventas externas por 122.000 toneladas hacia destinos desconocidos, aunque el mercado descuenta que las compras fueron realizadas por el gigante asiático.

No obstante, se "espera que las importaciones chinas de soja estadounidense caigan fuertemente en la nueva campaña producto de las complicaciones logísticas causadas por los daños que dejó el huracán Ida", marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por otra parte, el mercado comienza a tornar su atención a lo que ocurre con los cultivos en Sudamérica, por lo que la ocurrencia de un nuevo evento Niña hace suponer clima cálido y seco en la región, lo cual también da sostén a los precios.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista, con ganancias del 2,70% (US$ 10,69) hasta los US$ 405,31 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 1,54% (US$ 19,18) para finalizar la jornada a US$ 1.258,86 la tonelada.

Por su parte, el maíz ascendió 1,55% (US$ 3,54) y se posicionó en US$ 230,70 la tonelada, debido al alza en los precios del petróleo que impulsó los valores del etanol.

Por último, el trigo cayó 1,48% (US$ 4,41) y se ubicó al cierre de la jornada a US$ 291,93 la tonelada, debido a los temores del mercado por el avance de la nueva cepa de coronavirus.

Con información de Télam