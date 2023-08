La soja subió casi US$ 6 en Chicago y cerró en US$ 507 la tonelada

La soja volvió a cerrar al alza en el mercado de Chicago, impulsada por nuevas ventas estadounidenses y estimaciones a la baja de su cosecha, mientras que los cereales cerraron en descenso la jornada.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 1,11% (US$ 5,60) hasta los US$ 507,43 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 1,16% (US$ 5,88) para concluir la jornada en US$ 509,91 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en buenas ventas al exterior de mercadería estadounidense y la "incertidumbre" del mercado respecto a los rendimientos que arrojará la cosecha norteamericana.

"Luego del cierre del mercado, el ProFarmer hizo su balance final del ciclo de visitas a campo y proyectó la cosecha estadounidense de soja en 111,86 millones de toneladas, en función de un rinde promedio nacional de 33,42 quintales por hectárea. Esto es, por debajo de los 114,45 millones de toneladas y de los 34,23 quintales previstos por el USDA en su último informe mensual", indicaron los especialistas de la corredora Granar.

A esto se sumaron ventas diarias de soja estadounidense a China por 121.000 toneladas.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una suba del aceite del 1,81% (US$ 26,23) hasta los US$ 1.471,12 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,02% (US$ 0,11) para ubicarse en US$ 466,05 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,31% (US$ 0,59) y se ubicó en US$ 185,33 la tonelada, debido a la fuerte competencia de la mercadería brasileña en el mercado de exportación y el inminente comienzo de la cosecha estadounidense.

Por último, el trigo cayó 1,77% (US$ 3,95) y cerró a US$ 217,98 la tonelada, como consecuencia del "desinterés que continuaron evidenciando los inversores, mientras mejoran las perspectivas de cosecha en Rusia y continúa ingresando el grano estadounidense de primavera", dijeron los analistas de Granar.

Con información de Télam