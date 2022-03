La cotización de la soja disponible cayó en Rosario, pero creció la del trigo contractual

Los precios de los granos cerraron la semana con un saldo dispar en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con caídas en la soja disponible y subas en el trigo contractual, en una jornada que no contó con ofrecimientos por maíz.

De esta forma, por la oleaginosa con descarga hasta el 31 de marzo se ofrecieron abiertamente US$ 450 la tonelada, US$ 2 por debajo de la jornada previa.

La oferta para fijaciones fue de US$ 450 y en moneda local alcanzó los $ 50.200 la tonelada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No se registraron ofrecimientos para la nueva cosecha.

En el mercado del maíz y a diferencia de las anteriores ruedas, no se contó con ofertas abiertas de compra por parte de la demanda. Sin embargo, según el registro oficial SIO-Granos y el comentario de los operadores, los negocios realizados se concentraron en las entregas cortas, por valores a partir de los US$ 260 la tonelada.

En tanto, por el trigo con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 305 por tonelada, un incremento de US$ 15 respecto a la anterior jornada.

Además, por el cereal de la campaña 2022/23 y para la descarga en diciembre se pactaron US$ 270 por tonelada, US$ 5 por encima de la rueda anterior; mientras que para la entrega en enero del 2023, el mejor valor ofrecido fue de US$ 270, una baja de US$ 10 entre ruedas.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 550 la tonelada.

Con información de Télam