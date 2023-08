El precio del maíz subió $1.000 y cerró a $61.000 la tonelada en Rosario

El maíz volvió hoy a concentrar hoy el grueso de los negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un incremento en el precio, tanto en el segmento disponible como en el contractual, de $1.000 hasta $61.000 la tonelada.

El mismo precio se registró para la entrega entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, mientras que por el cereal de la nueva cosecha, la descarga entre junio y julio del año próximo alcanzó los US$ 165 la tonelada.

En lo que respecta al trigo, las ofertas tanto para la entrega inmediata como contractual se mantuvieron en US$ 240 la tonelada.

En tanto, las ofertas por la mercadería del próximo ciclo comercial, en especial el tramo noviembre-diciembre, retrocedieron US$ 5, en US$ 225 la tonelada, mientras que la posición enero de 2024 se ubicó en US$ 227, US$ 3 por debajo de los registros del miércoles.

Por el girasol disponible se registraron ofertas que alcanzaron los $ 110.000 la tonelada y sin descartarse la posibilidad de mejoras, mientras que la entrega entre diciembre y enero del año próximo se sostuvo en valores de US$ 300 la tonelada.

Por último, no hubo ofertas abiertas por soja, cebada, ni sorgo.

Con información de Télam