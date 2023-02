El precio de la soja cayó más de US$ 6,5 en Chicago por pronostico de lluvias en Argentina

El precio de la soja retrocedió hoy más de US$ 6,5 en el mercado de Chicago tras la difusión de nuevos pronósticos de lluvias sobre zonas productoras necesitadas de humedad en la Argentina, en una jornada en las que el trigo y el maíz tuvieron un comportamiento dispar.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 1,15% (US$ 6,52) hasta los US$ 558,60 la tonelada, mientras que la posición mayo bajó 0,89% (US$ 5,05) para posicionarse en US$ 557,22 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la previsión de lluvias para los próximos días en Argentina y la alta demanda de grano brasileño por parte de China, lo que "desaira, de momento, la expectativa de los exportadores estadounidenses de ver una presencia china en la zona del Golfo", señaló un informe de la corredora Granar.

No obstante, el clima seco en el extremo sur de Brasil puso coto a las bajas.

El aceite de soja acompañó la tendencia negativa del poroto, con una caída de 2,47% (US$ 33,95) hasta los US$ 1.340,17 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,10% (US$ 0,55) y cerró a US$ 534,28 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 0,18% (US$ 0,49) y se ubicó en US$ 268,10 la tonelada, como consecuencia del atraso en la siembra para la safrinha de Brasil, de la que depende más del 76% del volumen total de maíz de ese país, y el prolongado déficit de humedad en Rio Grande do Sul, que se está plasmando en una menor producción en la primera cosecha, puntualizaron los analistas de Granar.

Asimismo, el informe semanal de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos elevó de 1.012.000 a 1.028.000 barriles la producción diaria de etanol, lo que sumó presión alcista.

Por último, cayó en su posición más cercana 0,19% (US$ 0,55) y concluyó la jornada en US$ 279,16 la tonelada, producto de toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

Con información de Télam