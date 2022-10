Cotizaciones estables para los cereales y subas para las oleaginosas en el mercado de granos local

El mercado de granos de Rosario registró hoy una mayor dinámica comercial con cotizaciones estables para los cereales y subas para la soja, en una jornada con un nivel de operaciones similar al de la rueda anterior.

Por el trigo se presentaron valores similares a los del jueves; para la adquisición de maíz se registraron cotizaciones estables, con variaciones puntuales; en sorgo, el mercado se mantuvo igual; y, por el lado de las oleaginosas, se registraron ofrecimientos mayormente alcistas en soja y girasol.

En la jornada de hoy, volvieron a crecer las ofertas por trigo, pero las cotizaciones no registraron modificaciones; y, por trigo con descarga disponible, se ofrecieron abiertamente US$ 340 la tonelada, sin variaciones respecto al jueves.

El mercado de maíz registró un aumento marginal en la cantidad de compradores, al tiempo que los valores abiertos del cereal se mantuvieron estables, a excepción de algunas variaciones puntuales.

Por el cereal con descarga disponible y por la entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, sin registrar cambios; entre noviembre y diciembre cayeron a US$ 240, con una merma de US$ 5 y US$ 10, respectivamente; y la posición enero se mantuvo sin cambios en US$ 250.

Por el maíz de la campaña 2022/23 se ofertó US$ 255 para el segmento febrero-mayo, sin variaciones entre ruedas, mientras que las posiciones de la cosecha tardía se ubicaron en US$ 235 para junio y US$ 215 para julio, con una suba de US$ 10 para la primera.

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada pero sí de US$ 220 para la descarga entre marzo y julio de 2023.

Por el lado de la soja, se contó igual número de participantes realizando ofertas abiertas para la compra de la oleaginosa y los valores ofrecidos registraron aumentos en moneda local.

En este sentido, tanto para la oleaginosa con entrega inmediata como para las fijaciones de mercadería, las ofertas de la industria se ubicaron en $57.000 la tonelada, con una suba de $2.000 entre días.

En tanto, en el mercado de girasol se incrementó el número de compradores y se observó un aumento en los valores ofrecidos por semilla de la nueva campaña.

La mercadería con descarga disponible se ubicó en US$ 400 la tonelada, sin cambios entre jornadas, y el segmento diciembre-febrero se situó en US$ 450, con una suba de US$ 50.

Con información de Télam