Bajas generalizadas en los precios de los granos en Rosario

Los precios de los granos volvieron a cerrar a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en concordancia con lo ocurrido en el mercado de Chicago, en una jornada donde el trigo lideró las pérdidas a pesar de haber buena cantidad de compradores pujando por mercadería.

El cereal con entrega disponible cayó US$ 10 hasta los US$ 230 la tonelada, mismo precio para el tramo full noviembre, mientras que el tramo intermedio para descargar entre 15 de noviembre y 15 de febrero arribó a US$ 235, como así también la posición diciembre.

En cuanto a los segmentos del año próximo, la entrega en enero se ubicó en US$ 245; febrero, US$ 250; y marzo, US$ 252.

Para la soja con entrega inmediata y contractual hubo una oferta en pesos que alcanzó los $ 34.200 la tonelada, $ 200 menos entre ruedas.

En cuanto al tramo por fijaciones, la oferta en moneda extranjera cayó US$ 1,1 y cerró a US$ 342,9 la tonelada.

Por último, el maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 188 la tonelada, US$ 2 menos que ayer.

El segmento contractual se mantuvo en US$ 185, diciembre a US$ 188 y enero y febrero a US$ 195.

Por el cereal de cosecha 2021/22, la oferta con descarga en marzo de 2022 subió US$ 2 hasta US$ 192 la toneladas, mientras que abril se mantuvo en US$ 185, mayo en US$ 180 y julio en US$ 170.

Con información de Télam