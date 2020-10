La empresa aceitera Dánica productora de su clásica línea de margarina cerró su producción en la planta de Lavallol por tiempo indeterminado y los trabajadores denuncian que se trata de un lockout patronal para obligarlos a que cambien al convenio colectivo de alimentarios. Dos empleados fueron despedidos en las últimas semanas por la firma que pertenece al grupo Beltrán y el viernes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense para destrabar el conflicto.

"Este martes fuimos a la planta y nos encontramos con la puerta cerrada y un cartel pegado. A nosotros la empresa nos exigió pasar del convenio de aceiteros a alimentarios, perdiendo así 45 por ciento del poder adquisitivo. Si no lo hacíamos decían que iban a cerrar", explicó a El Destape el trabajador de Dánica y secretario de acta de Sindicato de Aceiteros de Capital, Carlos Brito.

Tal como contó Brito, en la puerta se encontraron con un cartel firmado por la empresa que determinaron el "cese de la producción por tiempo indeterminado" y alegaban tres motivos para tomar la decisión en medio de a pandemia del coronavirus. El primero es la caída de la demanda, el segundo es que "hay conflictividad gremial interna" y el tercero es que el Ministerio de Trabajo no definió un cambio de encuadre gremial.

Los empleados explican que el cambio de convenio significaría una perdida mensual mayor a los 30 mil pesos para un trabajador medio de la firma y que dicho recorte salarial se vuelve insostenible si se tiene en cuenta que la inflación anual superará el 30 por ciento.

El Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una inspección sobre salud y seguridad, en donde se suspendieron algunas tareas en un galpón. En tanto que la cartera que encabeza Mara Ruiz Malec realizará una audiencia el viernes para intentar destrabar el conflicto. El Ministerio de Trabajo nacional debe resolver el problema del encuadre gremial de los trabajadores.

"En el último mes cobramos la mitad de los que nos correspondía por quincena y mensualidad. Nosotros sabemos que además ellos cobran la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y con eso nos pagan la mitad de los sueldos", explicó Brito, quien adelantó que no van a permitir el cambio de convenio y criticó que la empresa no se haya contactado con ellos.

No es la primera vez que Dánica cierra su planta. Ya lo había hecho en abril pasado cuando desde la firma se negaban a pagar un bono que debían a los empleados.

Entre otras irregularidades, los empleados denuncian "el intento de flexibilización de tareas y de instalar la polivalencia dentro de la planta, el no pago de la escala salarial y sumas de los acuerdos paritarios, el hostigamiento y persecución a trabajadores". Además señalan que la firma se ausentó en las reuniones de mediación convocadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

"No es legal ni legítimo el cambio de convenios", afirmó a El Destape el secretario general del gremio de los Aceiteros, Daniel Yofra, quien además contó que la empresa había acordado no despedir personal en un acta, sin embargo incumplió la promesa. "No corresponde que una empresa que hace 70 años es aceitera pase a alimentarios, porque se lo ocurre a unos empresarios que llegaron ahora", sostuvo Yofra.

Los trabajadores afirman a El Destape que "la firma desde el inicio de la cuarentena contrató nuevos empleados, pero bajo condiciones precarias y eventuales, modalidad que pretende instalar dentro de planta". Además sostienen que desde que el Grupo Beltrán adquirió la firma a principios de 2019 viene atacando el CCT 420/05 fundado en una supuesta "crisis" que la empresa nunca demostró, pese a los requerimientos del Ministerio de Trabajo.

En marzo, cuando apenas inició la pandemia del coronavirus, la empresa Dánica había echado a cinco trabajadores y había cerrado "hasta nuevo aviso" la planta que tiene en Lavallol.