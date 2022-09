La soja y el maíz finalizaron con subas en Chicago, y el trigo retrocedió más de 3%

La soja y el maíz cerraron hoy con alzas en sus cotizaciones en el inicio de semana en mercado de Chicago, debido a la ralentización de las cosechas por lluvias en zonas productoras de Estados Unidos, en una jornada en la que el trigo cayó más de 3%.

El contrato de noviembre de la oleaginosa ascendió 0,88% (US$ 4,69) hasta los US$ 536,92 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,84% (US$ 4,50) para ubicarse en US$ 539,21 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en la confirmación de una nueva compra china y en medio de lluvias que comenzaron ayer sobre el oeste y el centro del cinturón sojero/maicero y que se prolongaron hoy sobre el este de la zona núcleo, que podrían ralentizar las tareas de cosecha.

"Vale tener en cuenta que tras el ajuste hecho por el USDA sobre su estimación de producción en Estados Unidos, el mercado está sensible y reacciona ante la chance de pérdidas adicionales por problemas durante la recolección", detalló la corredora Granar.

Por su parte, el aceite cayó 0,96% (US$ 14,55) hasta los US$ 1.499,12 la tonelada, mientras que que la harina avanzó 2% (US$ 9,48) para cerrar a US$ 483,02 la tonelada.

El maíz en su contrato de más cercano vencimiento escaló levemente 0,14% (US$ 0,39) y concluyó la jornada a US$ 267,01 la tonelada, gracias a la ralentización de la cosecha como consecuencia de las lluvias que se iniciaron el fin de semana.

Por último, el trigo decreció 3,40% (US$ 10,75) y se ubicó en US$ 305,16 la tonelada, en respuesta al apoyo que en el cierre de la semana pasada "el presidente de Rusia, Vladimir Putin, logró de su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en relación con sus quejas respecto a que las sanciones de Occidente restringen sus exportaciones de granos y de fertilizantes", precisó Granar.

De esta forma, los movimientos geopolíticos pueden ocasionar un mayor dinamismo para las ventas de Rusia y el sostenimiento del corredor seguro sobre el Mar Negro para los despachos desde Ucrania, lo que aumentaría la oferta y mantendría el sendero bajista en el precio del cereal.

Con información de Télam