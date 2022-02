La soja volvió a subir en Chicago y alcanzó los US$ 570 la tonelada

La soja continúa con su racha alcista impulsada por la incertidumbre respecto al clima sudamericano y alcanzó nuevos valores máximos en más de siete meses en el mercado de Chicago, mientras que los cereales también cerraron la jornada al alza.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,59% (US$ 3,40) hasta los US$ 570,81 la tonelada, a la vez que el mayo lo hizo por 0,67% (US$ 3,86) para concluir la jornada a US$ 572,28 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la falta de lluvias y la ola de calor de principios de año que podría haber afectado los cultivos en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, donde estas inclemencias impactaron en los rendimientos potenciales.

Asimismo, en otras regiones de Brasil lluvias excesivas "también podrían afectar la producción", destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

También sumó impulso nuevas ventas al exterior de Estados Unidos de poroto por 295.000 toneladas.

La harina acompañó al grano con una mejora del 1,55% (US$ 7,50) hasta los US$ 489,31 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,59% (US$ 8,60) y se posicionó en US$ 1.440,92 la tonelada.

Por su parte, el trigo avanzó 1,52% (US$ 4,23) y se ubicó en US$ 280,45 la tonelada, por compras de oportunidad y técnica de los fondos especulativos tras dos jornadas consecutivas a la baja.

Por último, el maíz ganó 0,60% (US$ 1,48) y se posicionó en US$ 244,28 la tonelada, debido al clima sudamericano y las expectativas de que China aumente su demanda una vez concluidos los festejos del año nuevo, destacó la BCR.

Con información de Télam