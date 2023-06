La soja retomó las ganancias en Chicago

La soja retomó las subas en el mercado de Chicago de la mano de lluvias insuficientes en zonas secas de Estados Unidos, mientras que los cereales cerraron con saldo dispar de la mano del clima en el hemisferio norte.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 1,77% (US$ 9,74) hasta los US$ 558,87 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 1,46% (US$ 7,53) para posicionarse en US$ 523,41 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en "rumores" de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense con entrega en octubre y lluvias insuficientes que se produjeron en zonas afectadas por la sequía en dicho país, indicaron los analistas de la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una mejora en el aceite del 2,70% (US$ 34,61) hasta los US$ 1.311,95 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,94% (US$ 4,30) para posicionarse en US$ 457,01 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 1,03% (US$ 2,56) y se ubicó US$ 250,87 la tonelada, ante la expectativa de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) disminuya el porcentaje de los cultivos estadounidenses en condición buena-excelente en el informe que será publicado esta tarde, marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo perdió 1,22% (US$ 3,31) y se posicionó en US$ 266,12 la tonelada, como consecuencia de las lluvias abundantes sobre Dakota del Norte, el principal Estado productor de trigo de primavera, que "hoy podría ver una mejora en la condición de las plantas desde el 51% relevado por el USDA en estado bueno/excelente en el reporte precedente", dijeron en Granar.

"Esto presionó sobre Chicago donde, además, los precios siguieron el rumbo descendente del mercado europeo, donde los operadores le restaron relevancia a la rebelión interna en Rusia y optaron por mantener como dato de presión el sostenido ritmo de las exportaciones rusas, con valores que dejan a buena parte de los proveedores afuera del negocio", agregaron los especialistas.

Con información de Télam