El precio del trigo creció luego de tres jornadas y volvió a superar los US$ 400 en Chicago

La cotización del trigo subió hoy luego de tres rondas consecutivas a la baja en el mercado de Chicago y cerró en los US$ 406,57 por tonelada, mientras que la soja y el maíz finalizaron la semana con saldo positivo.

De esta manera, el contrato de mayo del trigo ganó 1,79% (US$ 7,17) para quedar en US$ 406,57 la tonelada, y la posición julio marcó una mejora del 3,06% (US$ 11,76), en US$ 395,82 la tonelada.

La corredora Granar, al analizar la jornada, sostuvo que las ganancias se debieron a "un reacomodamiento técnico del mercado estadounidense tras la importante liquidación de contratos y el retiro de ganancias por parte de los fondos de inversión".

No obstante, las subas de hoy no pudieron compensar las fuertes caídas en las tres jornadas precedentes y el trigo finalizó la semana con saldo negativo.

La soja disponible, por su parte, cayó 0,54% (US$ 3,40) hasta los US$ 621,24 la tonelada, mientras que el contrato de mayo creció 0,60% (US$ 3,77) para culminar la sesión a US$ 615,82 la tonelada, pero cerró la semana con saldo favorable.

Los registros de hoy se explicaron por "la caída del valor de la harina, posiblemente, por no encontrar los operadores el eco deseado a sus expectativas por ver un crecimiento de las exportaciones estadounidenses", destacó Granar.

De esta forma, los subproductos de la soja presentaron resultados disímiles, con una suba del aceite del 1,64% (US$ 29,32), que se posicionó en US$ 1.811,73 la tonelada, mientras que la harina decreció 2,70% (US$ 15,10) y concluyó la jornada a US$ 543,54 la tonelada.

Por último, el maíz disponible aumentó 0,89% (US$ 2,66) y se posicionó en US$ 300,97 la tonelada, debido a la paralización de las exportaciones desde Ucrania y la incertidumbre que rodea la siembra del cereal en ese país, hoy bajo ataque de Rusia.

El maíz cerró con valores en alza en Chicago por segunda rueda consecutiva y logró terminar la semana con saldo a favor.

Con información de Télam