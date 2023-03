El maíz cerró la semana con saldo positivo en Chicago, pero el trigo y la soja terminaron con bajas

Los principales granos cerraron hoy con subas en el mercado de Chicago, y finalizaron una semana en la que el maíz fue el único que culminó con saldo acumulado positivo (+1,38%), en tanto que la soja y el trigo lo hicieron con recortes en sus cotizaciones de más del 3%.

Puntualmente, el contrato de mayo de la oleaginosa subió hoy 0,61% (US$ 3,21) hasta US$ 524,79 la tonelada, mientras que la posición julio ascendió 0,55% (US$ 2,85) para posicionarse en US$ 516,71 la tonelada.

A pesar de los incrementos del día, la oleaginosa terminó la semana con saldo negativo, al acumular una baja del 3,27% en la posición mayo y del 3,76% en la de julio en relación con las cotizaciones del viernes pasado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En sintonía, el precio del maíz ganó 1,71% (US$ 4,43) y cerró a US$ 253,14 la tonelada, lo que le permitió redondear una semana con un avance del 1,38%.

Por último, el trigo dio un importante salto del 4% (US$ 9,74) y se posicionó en US$ 252,98 la tonelada, cortando así con una racha de 4 rondas consecutivas con mermas en su cotización.

De esta forma, el cereal cerró la semana con un recorte del 3,10% en comparación con el último precio de la semana previa.

Con información de Télam