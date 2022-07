Bajas en los precios de la soja y el maíz en Chicago

Las cotizaciones de la soja y el maíz cayeron en el mercado de Chicago debido a condiciones climáticas beneficiosas para los cultivos en Estados Unidos, en una jornada en la que el trigo operó en alza por compras técnicas y por una mejora en la demanda del cereal.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 1,91% (US$ 10,38) hasta los US$ 532,42 la tonelada, mientras que la posición septiembre retrocedió 1,81% (US$ 9,19) para concluir la jornada a US$ 496,22 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las ventas técnicas por parte de los fondos especulativos tras pronósticos climáticos que indican lluvias beneficiosas para los cultivos en el corto plazo en Estados Unidos, a pesar de la fuerte ola de calor que afecta a los plantíos.

La baja se dio incluso a pesar de nuevos reportes de ventas de mercadería estadounidense a China, tras varios días en los que la demanda del gigante asiático se mantuvo calma.

También presionó sobre el precio del poroto la caída del 3% en el aceite de soja (US$ 41,01) a US$ 1.323,41 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,34% (US$ 1,65) para concluir la jornada a US$ 481,15 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 0,75% (US$ 1,77) y se posicionó en US$ 233,16 la tonelada, debido a las lluvias anunciadas en el medio oeste norteamericano, a la vez que la negociaciones para la reapertura de los puertos ucranianos presionó aún más las cotizaciones.

Por el último, el trigo subió 0,89% (US$ 2,66) y cerró las operaciones en US$ 301,11 la tonelada, por compras técnicas y "una buena demanda externa por parte de Jordania y Pakistán, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, "un tiempo seco y más fresco atraviesa zonas productoras del trigo europeo luego de una fuerte ola de calor" apuntala los valores, aunque "persiste la expectativa por un acuerdo para desbloquear las exportaciones de granos de Ucrania, lo que limita las ganancias y lleva a pérdidas a las posiciones más lejanas".

Con información de Télam