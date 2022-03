Baja para los granos en Chicago

Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago presionados por exportaciones estadounidenses menores a las esperadas por los operadores y lluvias beneficiosas en zonas productoras de cereales.

El contrato de mayo de la soja cayó 1,02% (US$ 6,43) hasta los US$ 625,10 la tonelada, a la vez que de julio lo hizo por 0,96% (US$ 5,97) para concluir la jornada a US$ 618,12 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras tres sesiones consecutivas al alza.

Además, el informe de exportaciones semanales en Estados Unidos causó "decepción, señalando un volumen inferior al mínimo esperado por el mercado", sostuvo la corredora de granos Grassi.

El aceite acompañó la baja, con un retroceso del 2,13% (US$ 35,71) a US$ 1.639,16 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,33% (US$ 1,76) para posicionarse en US$ 536,40 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 1,32% (US$ 3,94) para concluir la jornada a US$ 294,38 la tonelada, debido a la caída en el precio de los combustibles, exportaciones semanales de Estados Unidos por debajo de lo esperado por el mercado y lluvias beneficiosas para el cultivo en Brasil.

Por último, el trigo descendió 1,81% (US$ 7,35) y se posicionó en US$ 398,94 la tonelada.

Lluvias en zonas de las planicies americana hicieron caer los precios, mientras que se "mantiene el pesimismo sobre la escasa participación del trigo en negocios internacionales, en un contexto de preocupación por la oferta proveniente de la zona del Mar Negro", marcaron los analistas de Grassi.

Con información de Télam