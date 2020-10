El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó del 56° coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y califico como "mixta” la actual coyuntura al remarcar que se está administrando “una situación de emergencia económica, que se ha profundizado en el contexto de la pandemia, y al mismo tiempo hay progresos sólidos en temas fundamentales para ordenar la economía”,

"En todo el mundo hay crisis y a nosotros nos ha agarrado en un contexto que ya era de crisis, y con menos instrumentos, pero se van resolviendo problemas fundamentales de la economía como el tema de la deuda, que nos va dando un ambiente distinto para ir hacia adelante hacia una economía ordenada, estable y que genere oportunidades", explicó el funcionario nacional.

Asimismo, el economista se refirió a la situación del dólar por el tipo de cambio paralelo, a lo cual, aclaró que "la situación del dólar oficial es distinta a los paralelos" y remarcó que "el blue y el contado con liquidación son dólares que no importan de manera directa en la economía sino que importan vía lo que generan para las expectativas". "La brecha importa por lo que hace sobre las expectativas. La realidad es que esos tipos de cambio están en valores que no representan la realidad argentina", aseveró.

"Argentina no es un país de ingresos bajos sino de ingresos medios. Si medís el Producto por habitante en dólares al valor del tipo de cambio CCL, te da más o menos 4.500 dólares por habitante. Argentina no es un país de 4.500 dólares por habitante sino de ingresos más altos. Se han generado expectativas que explican en la brecha pero no representa la realidad argentina. Con el tipo de cambio oficial, estamos comprometidos en hacer que evolucione de la mano de los precios. Tenemos un tipo de cambio oficial que representa la realidad argentina en el frente comercial", indicó el ministro y replicó que se mira la evolución del IPC "no está atada al dólar blue o el CCL sino al dólar oficial".

Respecto a la inflación, Guzmán aseguró que "va a ser de menos de 40%" y sostuvo que estiman una "caída de 20 puntos con respecto al año 2019". Además, apuntó que "mes a mes, la realidad ha estado más alineada a las proyecciones del gobierno sobre la inflación que los de los mercados" y sostuvo que "la política del tipo de cambio oficial es un tipo de cambio real estable; que precios y tipo de cambio nominal vayan de la mano. En el frente cambiario alternativo, lo que va a haber es un cambio de dirección en cuanto a la política de controles de capital para el CCL".

El futuro del cepo al dólar

En esa sintonía, el funcionario subrayó que las restricciones que decisión el Gobierno en la compra de moneda extranjera no se traducen en una prohibición del dólar ahorro. "El dólar ahorro no se prohibió. Su precio se encareció y se hizo más dificultoso el acceso. Estamos en una situación extraordinaria en la historia del capitalismo tal como lo conocemos", marcó y manifestó que en un contexto tan volátil como se vive en pandemia "hay tomar medidas para proteger la evolución de la variable que sí importa para la determinación de los precios que es el dólar oficial. No son medidas que nos gusten, pero eran necesarias para evitar un mal mayor.

Además, remarcó que "el cepo fue puesto por la administración anterior en un contexto de enorme ansiedad económica que procedió a abrir de forma plena la cuenta capital, que permitió el ingreso de capitales especulativos, que cuando cambiaron las expectativas empezaron a irse de golpe" y advirtió que "eso afectaba a la gente porque esa corrida cambiaria tenía efectos sobre los precios". Asimismo, se explayó que "los controles de capital no deben ser una característica permanente de la economía, pero para poder cambiarlos hace falta más robustez en las reservas internacionales, que no se acumulan de un día para otro; es un proceso". "Buscamos ir en la dirección de regulaciones en cuenta capital macroprudenciales que ayuden a moderar la volatilidad macroeconómica", afirmó.

"Hay 41.000 millones de dólares reservas de las cuales hay una parte importante que se pueden hacer líquidas de un momento a otro. Hoy tenemos los instrumentos para mantener la política cambiaria que venimos llevando a cabo", sentenció.