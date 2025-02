Cepo al dólar: ahora Milei pospone la salida para 2026

Pese a la promesa de salir del cepo al dólar este año, ahora el presidente, Javier Milei, avisa que recién se levantarán las restricciones cambiarias en 2026.

Hace solo una semana, Milei volvió a anticipar, como hizo en los últimos meses, que este año se levantará el cepo cambiario. "La convergencia del tipo de cambio paralelo con el tipo de cambio oficial nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, un mamarracho que nunca debería haber existido y que este año se termina de una vez por todas", afirmó al recibir ek Premio Röpke del Liberal Institut, en Suiza, a donde se dirigió para participar del Foro de Davos.

La misma premisa de salir del cepo en 2025 vino sosteniendo el ministro de Economía, Luis Caputo, desde septiembre del año pasado.

Sin embargo, ahora el propio Presidente ya empieza a amagar con levantar el cepo recién el año próximo. "En 2026 no habrá más CEPO", escribió en su cuenta de X (Twitter) durante una serie de preguntas y respuestas que entabló con los usuarios este domingo.

La afirmación del jefe de Estado llega mientras Caputo todavía no logra conseguir los dólares que necesita para levantar el cepo sin que eso genere una corrida cambiaria que ponga en riesgo la desaceleración de la inflación. Especialmente luego de que finalizara la misión del FMI que vino al país la semana pasada sin ningún anuncio concreto, y mientras se demora la liquidación del campo que el Gobierno espera gracias a la baja de retenciones.

Milei volvió a atacar a la comunidad LGTBIQ+ tras la marcha del sábado: “Defender la pedofilia”

El presidente Javier Milei redobló la apuesta contra el colectivo LGTBIQ+ que se movilizó este sábado a Plaza de Mayo con críticas al mandatario tras el reciente discurso del mandatario en el Foro Económico de Davos. Milei volvió a agredir al colectivo y apuntó contra la oposición.

Durante este domingo y parte del sábado, Milei se encargó de compartir mensajes agresivos en sus redes sociales contra los manifestantes. “SALIERON LOS KUKAS DEL CLOSET. Pero no para decir que estuvieron en la marcha ayer para defender la pedofilia sino para mentir con esta imagen que ven acá abajo, que es de la marcha del 2022. Lo cual muestra que como mucho, pudieron meter 50mil personas. Cada vez son menos. El aplastamiento en las urnas será inminente”, reposteo.

Otro de los posteos que compartió Milei calificó a la marcha como “un fracaso”: “La marcha fue un fracaso, esperaban millones de personas en la calle y eso NO ocurrió, pidieron que no fueran desnudos y paso todo lo contrario (y con niños), tienen que usar imágenes de otras marchas para decir que fue un éxito, pero además, quedó demostrado que fue una marcha de la Cámpora, el movimiento evita, la MTS, y los piqueteros, nuevamente vimos como manipularon y se adueñaron de consignas nobles para tratar de tumbar a Milei, más no de defender las libertades individuales que NO están en riesgo con este gobierno”.