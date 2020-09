Para evitar la difusión de datos de contribuyentes, el Banco Central y la ANSES firmaron este martes un acuerdo de colaboración de información a partir del cual "los bancos no van a tener que acceder más a la página de ANSES y van a poder validar contra el BCRA" los datos para la compra de dólar ahorro. Tal como informó El Destape, el problema había surgido ante la imposibilidad ética y legal de que la ANSES remitiera a las entidades financieras toda su base de datos. "Queda garantizada la protección de datos de las personas, ya que los bancos no van a tener acceso a la base de ANSES ni va a poder identificar el motivo en caso de existir por el cual no se habilita la compra de dólar ahorro", explicaron desde el Central.

El Banco Central solicitó a la ANSES la información para que se el organismo monetario el que valide a los bancos los datos necesarios a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de divisas para atesoramiento. "A partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página de Internet de la ANSES para obtener la certificación negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de información del BCRA.

"La ANSES compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información. El BCRA también eliminará la validación que disponía la Comunicación A7105 para las transferencias que se cursan entre cuentas", comunicaron ambos organismos.

Tras los cambios en el acceso a la compra de dólares para atesoramiento, se avanzó en una serie de requisitos para acceder al mercado de cambios, que podrían resumirse en contar con los ingresos necesarios y no recibir asistencia del Estado. Representantes de las entidades financieras se tomaron la semana pasada para actualizar sus sistemas a la aplicación de la retención del 35% a cuenta de Ganancias para la compra de dólar ahorro con lo cual no hubo operaciones hasta el viernes.

Este lunes los banqueros sumaron la queja de que ANSES no entregaba la base de datos de los beneficiarios de planes sociales, ayudas del Estado en el marco de la pandemia o trabajadores informales. Sostienen que impide la compra de la moneda estadounidense y mantienen el grifo cerrado hasta el momento.

Lo que está claro es que la base de datos no se entregará y aseguran que es un tema de "voracidad" de los bancos por captar clientes. "El personal para realizar las tareas de validación, incluso con teletrabajo, está disponible. Y si no les alcanza, que contraten más trabajadores y trabajadoras para hacer la tarea", aseguró a El Destape el secretario de Comunicación de La Bancaria, Eduardo Berrozpe.