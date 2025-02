Otra vez aumenta la carne: de cuánto es la suba en febrero 2025

Cómo va a impactar el aumento de la carne

En medio de una marcada caída en el consumo de carne vacuna en Argentina, los precios de los cortes aumentarán entre un 5% y un 10% a partir de hoy. Este incremento se debe a una reducción en la oferta de hacienda, que registró aumentos consecutivos en el mercado, lo que ha convalidado el alza de precios. En las últimas semanas, los frigoríficos aplicaron un aumento del 7% debido a la menor disponibilidad de ganado en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG).

Este ajuste en los precios se fue reflejando durante tres jornadas seguidas, lo que indica que el alza es sostenible. El impacto de este aumento será notorio en los mostradores, y se espera que se observe cómo los consumidores reaccionan ante el ajuste.

Por otro lado, las carnicerías enfrentan una caída en la demanda de carne, lo que puede llevar a algunos locales a optar por subir los precios de ciertos cortes mientras mantienen los más demandados, para no perder clientela. No obstante, no todos los establecimientos tienen la capacidad de absorber los aumentos. El mercado ganadero anticipa que en 2025 la oferta de ganado será aún más reducida debido a las sequías, lo que provocará una mayor escasez de carne y un ajuste de los precios en las carnicerías.

Caída histórica en el consumo de carne vacuna

En cuanto al consumo, se destaca una tendencia que cambia los hábitos alimenticios en el país. Si bien Argentina sigue siendo uno de los mayores consumidores de carne a nivel mundial, el consumo de carne vacuna registró una disminución histórica. Por primera vez, en 2024, el consumo de pollo superó al de carne vacuna.

Según estimaciones, los argentinos consumieron 49,3 kg de pollo por habitante promedio, frente a 48,5 kg de carne bovina. Esta cifra marca el nivel más bajo de consumo de carne vacuna en los últimos 28 años, de acuerdo con las estadísticas de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Si bien la caída en el consumo de carne vacuna es significativa, cuando se suman las tres principales categorías de carne (bovina, aviar y porcina), Argentina sigue siendo el segundo país con mayor consumo de carnes per cápita en el mundo, con 115 kg por persona. Estados Unidos lidera este podio con 120 kg, seguido por Australia con 105 kg.