Caputo defendió el rumbo económico y aseguró que "hoy hay dólares para todos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a salir en defensa del programa económico del Gobierno y aseguró que el actual esquema permitió dejar atrás uno de los problemas históricos de la economía argentina: la escasez de dólares. Durante una exposición ante empresarios, sostuvo que el país atraviesa una etapa distinta, en la que existen divisas suficientes tanto para el sector privado como para fortalecer las reservas del Banco Central.

"Hoy hay dólares para las empresas, para los ahorristas y para que compre el BCRA", afirmó el funcionario al reivindicar la estrategia económica implementada por la administración de Javier Milei. En ese sentido, argumentó que la estabilidad del tipo de cambio es clave para sostener expectativas al afirmar: "Algunos piden poner el tipo de cambio en $1700 como si eso no tuviera ningún efecto secundario"-

Caputo contra la restricción externa

Caputo cuestionó además la idea de que la denominada "restricción externa" sea la causa principal de las recurrentes crisis argentinas. Según planteó, el desempeño de la actual gestión demostraría que ese diagnóstico era equivocado y que el verdadero problema estaba vinculado a los desequilibrios fiscales y monetarios acumulados durante años.

En ese sentido, destacó que el modelo económico vigente es "más favorable para la gente" que los esquemas aplicados anteriormente y rechazó que la mayor apertura comercial termine perjudicando a la producción local. A su entender, una economía ordenada genera mejores condiciones para el crecimiento y la inversión.

El titular del Palacio de Hacienda también se mostró optimista respecto de las perspectivas de mediano plazo y remarcó el papel que tendrán sectores estratégicos para sostener el ingreso de divisas. Entre ellos mencionó especialmente el desarrollo energético y la expansión de la minería, actividades que, según consideró, permitirán consolidar el equilibrio macroeconómico.

Para Caputo, el aumento de las exportaciones provenientes de esos complejos productivos será determinante para fortalecer la estabilidad cambiaria y despejar dudas sobre la capacidad del país para generar dólares genuinos.

El ministro sostuvo además que el Gobierno avanzó en la recomposición del balance del Banco Central, mediante la reducción de pasivos y la acumulación de activos. En esa línea, defendió la política oficial orientada a robustecer las reservas internacionales y afirmó que las autoridades aprovecharon el contexto para recomprar divisas.

Las declaraciones del funcionario se produjeron en un contexto en el que persisten los debates sobre el nivel del tipo de cambio, el impacto de las importaciones sobre la industria nacional y la sostenibilidad del esquema económico hacia adelante.

Pese a las críticas de algunos sectores que advierten sobre riesgos para la competitividad, Caputo insistió en que el programa está dando resultados y reiteró que la combinación de disciplina fiscal, orden monetario y expansión de sectores exportadores constituye la base para consolidar una etapa de crecimiento sostenido.

"Es un modelo que favorece a la gente", remarcó el ministro, al defender la orientación económica del Gobierno y transmitir un mensaje de confianza sobre la evolución futura de la economía argentina.

