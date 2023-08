Argentina busca profundizar vínculo con Arabia Saudita: Santiago Cafiero se reunió con el ministro de Inversiones

Los detalles de la reunión de Santiago Cafiero con el ministro de Inversiones de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih.

El canciller Santiago Cafiero recibió hoy al ministro de Inversiones de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, con el objetivo de profundizar la relación bilateral e impulsar la cooperación entre ambos países, se informó oficialmente.

Ambos funcionarios mantuvieron una reunión de trabajo, y posteriormente encabezaron la apertura de un Encuentro de Negocios entre empresas y fondos soberanos saudíes y contrapartes argentinas, según informó un comunicado de la Cancillería argentina.

Durante el encuentro, ambos ministros acordaron trabajar conjuntamente en materia de seguridad alimentaria y seguridad energética a fin de aumentar el comercio y las inversiones en estos sectores estratégicos, para lo cual la Argentina propuso establecer un esquema de trabajo de asociatividad con el Reino de Arabia Saudita.

Esta metodología de relacionamiento bilateral permite establecer procesos de integración de cadenas de valor, creación de empleo y aumento de las capacidades productivas en ambos países.

La relación comercial bilateral es históricamente superavitaria para la Argentina, con un saldo favorable para nuestro país de U$S 90,5 millones en 2022. En cuanto a 2023, entre enero y junio del presente año las exportaciones argentinas fueron de U$S 325 millones, mientras que las importaciones totalizaron U$S 191,6 millones, registrándose un superávit de US$ 94,1 millones.

Participaron del encuentro de trabajo bilateral las secretarias de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; y de Energía, Flavia Royon: como también los subsecretarios de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz; de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales, Ramiro Ordoqui; de Gestión Federal para el Desarrollo, Pablo Sívori y funcionarios de ambas delegaciones.

Los detalles del encuentro

Según se informó, Cafiero y Khalid Al-Falih coincidieron en el apoyo del Fondo Soberano de Arabia Saudita a distintos proyectos de infraestructura en la Argentina, entre los cuales se encuentra el Acueducto Biprovincial Córdoba-Santa Fe.

En lo que respecta a las inversiones productivas, se destacó en la reunión el reciente proyecto bilateral entre Biogénesis-Bagó y su socio saudita, MAS Holding Co, una de las principales empresas de medicina veterinaria de ese país, que prevé la construcción en Arabia Saudita de una planta para la producción de vacunas antiaftosa con tecnología argentina, con una inversión inicial de US$ 60 millones.

Además, en el marco de esta visita se concretó la firma de dos Acuerdos bilaterales: uno de Cooperación en la Promoción de Inversiones Directas y otro para la Cooperación Científica Geológica.

Se acordó continuar trabajando en base a las metas establecidas por la Hoja de Ruta bilateral que fue negociada el pasado 9 de noviembre de 2022 en Riad, en ocasión de la visita del canciller argentino, donde se establecieron una decena de actividades con el fin de fortalecer y profundizar la excelente relación bilateral existente, indicó el comunicado oficial.

Posteriormente, se llevó a cabo en el Palacio San Martín un Encuentro de Negocios Argentina Arabia Saudita, evento que contó con la participación de empresas y fondos soberanos saudíes y contrapartes argentinas. Las empresas saudíes mantuvieron más de cuarenta reuniones con unas veinte empresas argentinas y autoridades provinciales de los sectores de agroalimentos, energía y energías renovables, fertilizantes, bienes raíces y nuevas tecnologías.

Santiago Cafiero: "Necesitamos encontrar socios confiables"

"En el sector agropecuario, el de los alimentos, venimos avanzando, como también en el desarrollo científico y tecnológico y con la biotecnología aplicada al sector agropecuario, con el aumento de la productividad y el cuidado del medio ambiente", manifestó el canciller, y remarcó: "Argentina es un jugador global y puede ser una solución en un momento donde la pandemia, la crisis climática y la guerra produce inseguridad alimentaria y necesitamos brindar soluciones".

Además, destacó que "la minería estratégica es otro de los sectores que identificamos que no sólo implica inversión en litio, cobre, oro, plata, sino también en la visión que tenemos en la electromovilidad y el desarrollo de nuevos mecanismos de movilidad urbana".

"También son muy importantes el sector farmacéutico y de la economía del conocimiento, que se ha convertido en el cuarto sector exportador de Argentina con más de 8 mil millones de dólares en exportaciones en el año 2022", enumeró el canciller argentino.

Por último, enfatizó la importancia del vínculo bilateral: "Para la Argentina lo más relevante no es encontrar inversiones que aumenten el comercio y la oferta exportable, sino que necesitamos encontrar socios confiables para transitar el camino que viene, que va a ser de oportunidades para nuestro país, ya que el mundo demanda lo que Argentina produce".

Por su parte, Al-Falih sostuvo que "Arabia Saudita y Argentina pueden trabajar conjuntamente para hacer grandes cosas", y remarcó: "creemos en el valor a largo plazo en la Argentina y disfrutamos de la prosperidad que vemos para ustedes y para nosotros en este compromiso de la Visión 2030".

El ministro de Inversiones destacó el sector de las startups, al que calificó como la nueva economía ,y puntualizó: "me reuní con empresarios argentinos del sector y me dijeron que les gustaría recibir inversiones".

"Entre 2022 y 2023 ha crecido este sector y hemos dominado casi el Medio Oriente, por lo que tenemos muchas startups en Arabia Saudita pero no las suficientes para absorber todo el entusiasmo de los inversores", dijo, y en ese sentido añadió: "quisiéramos invitar a los empresarios argentinos que vengan a nuestro país, que vean el mercado y las condiciones, como también busquen financiamiento. Tenemos inversores directos, he hablado con varios de ellos, y muchos están hoy aquí presentes".