Retenciones cero para carne y pollo: cuáles son los cortes que podrían aumentar

El Gobierno de Javier Milei oficializó las retenciones cero para las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre, aunque sumó también la exportación de diversos productos cárnicos como ganado vivo y carne de otros animales como el cerdo o caballo. Estos se suman a la lista de retenciones cero para los granos de todo tipo, entre ellos la soja, con el objetivo de sumar dólares con los que permitir que el plan económico aguante hasta las elecciones, pero con el peligro de una mayor inflación en alimentos.

Así lo hizo a través del Decreto 685/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial. Ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que "el Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos".

De esta manera, el Ejecutivo busca que haya un mayor ingreso de dólares para la economía y reforzar las reservas del Banco Central (BCRA), en medio de la incertidumbre cambiaria que atraviesa y que lo obligó a deshacerse de más de 1.000 millones de dólares la semana pasada para contener al dólar mayorista.

Aun así, se trata de una movida riesgosa dado que puede generar más inflación en alimentos, debido a que los productores buscarán equiparar el precio del mercado interno a la mayor rentabilidad que obtendrán al exportar esos mismos productos. En este sentido, el decreto incluye todos los cortes de carne, pollo y cerdo, entre otros.

Tal como se había establecido en el decreto que estableció retenciones cero para los granos, la medida determina que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la oficialización del permiso de embarque. En caso de incumplimiento, perderán el derecho a utilizar la alícuota cero y deberán tributar la tasa que regía antes del decreto. El beneficio se aplicará únicamente a quienes oficialicen permisos de embarque entre la entrada en vigencia del decreto y el 31 de octubre próximo.

Sin embargo, en este caso el decreto no estableció ningún tope de liquidación, como sí se había determinado en el decreto de retenciones cero para los granos con el máximo de liquidación de 7.000 millones de dólares para el período de vigencia hasta el 31 de octubre.

Uno por uno, cuáles son los cortes de carne y pollo con retenciones cero hasta el 31 de octubre

Los principales productos cárnicos de exportación que tendrán retenciones cero hasta el 31 de octubre, según determina el Decreto 685/2025, son:

Carnes:

Bovina (incluyendo vaca y novillo)

Aviar (pollo, pavo, pato, ganso)

De caballo

Carne de conejo

Carne de cerdo y jamones

Animales vivos

Caballos

Asnos

Vacas

Toros

Otros bovinos

Cerdos

Ovejas

Cabras

Gallos y gallinas

Patos

Otros productos