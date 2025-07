Lo echaron después de trabajar 11 años en un campo, se hizo viral en TikTok y ahora denunciaron al patrón

El Ministerio de Trabajo bonaerense inspeccionó el establecimiento rural donde se concretó un despido que tomó estado público por la viralización de un video en redes sociales. Los inspectores de la cartera laboral detectaron irregularidades en las condiciones de seguridad e higiene, e intimaron a los propietarios de la finca a regularizar la relación laboral.

A partir de una denuncia realizada por el sindicato UATRE y un trabajador damnificado, la Subsecretaría de Inspección, conjuntamente con la Delegación Regional de Trabajo, realizaron una inspección en el establecimiento dedicado a la cría de ganado bovino, en la localidad de San Vicente. La labor fue realizada por inspectores especializados en materia de Salud y Seguridad y en el Trabajo, quienes además están calificados para constatar el cumplimiento de la normativa laboral, con el fin de verificar su cumplimiento.

Según informó el ministerio a cargo de Walter Correa, se infraccionaron distintos incumplimientos de forma directa. En lo referido a las condiciones laborales, como la debida registración y el correcto pago de remuneración, se intimó al empleador a presentar la documentación correspondiente en sede administrativa, de acuerdo a los plazos legales vigentes.

De acuerdo a las actas elaboradas en el operativo, se constataron graves irregularidades en materia de seguridad como cables expuestos, falta de entrega de elementos de protección personal y mínimas condiciones higiénicas en el puesto de trabajo y en la vivienda.

La voz del peón echado que se hizo viral

El peón rural en cuestión es Víctor Díaz. En diálogo con el portal El Diario Sur, afirmó que actualmente está "luchando" para ver a dónde ir, y relató el hecho: "Yo estaba trabajando feliz y tranquilo. A las 4 de la mañana me dice el encargado que el patrón quería hablar conmigo. Pensé que me iba a aumentar el sueldo y me dijo que me había echado, que me depositaron todo lo que me correspondía. El lunes fui a retirarlo, y no encontré nada".

"Me dijo que ofendía a la gente por los videos que subía, y al resto de los compañeros. Eso le molestó al parecer. Le pregunté 2 o 3 veces si podía hacerlo previamente, y me había dicho que no tenía problemas. Por eso me echó", se lamentó Díaz.