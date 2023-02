Bahillo le respondió al campo por la marcha: "No es posible eliminar retenciones"

El secretario de Agricultura se refirió a uno de los reclamos de la Mesa de Enlace en el marco de la protesta y movilización que realizará la semana próxima.

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, descartó este jueves eliminar las retenciones al agro en medio del anuncio de una movilización de protesta por las entidades rurales para la semana próxima.

“La baja o la eliminación de retenciones que piden las entidades no está en agenda. Hoy no es posible y no está en evaluación. Tenemos una coyuntura de restricciones macroeconómicas por la deuda que nos dejó el Gobierno anterior. No tenemos la brecha cambiaria que tenemos porque queremos”, expresó Bahillo en diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin.

De este modo, el funcionario del Ministerio de Economía se refirió a uno de los reclamos de la marcha convocada por la Mesa de Enlace para el 28 de febrero. Al respecto, señaló que “nosotros venimos con una agenda de trabajo, lo que hagan las entidades es un asunto de ellos”.

“En los últimos cinco meses, el Gobierno ha dado muchas respuestas en el marco de la sequía”, sostuvo Bahillo en referencia a la batería de medidas que Agricultura, AFIP y el Banco Nación oficializaron semanas atrás tras reunirse con las principales entidades agropecuarias durante enero.

En relación a la situación del sector, el funcionario evaluó que “veníamos de una cosecha récord. La sequía tuvo un impacto porque tuvo una duración de tres años pero se agudizó en los últimos seis meses”, aunque destacó que se tienen "buenas expectativas con la soja", mientras que respecto al maíz "tenemos un poco menos pero es muy importante si llueve en el proceso de floración”. “Pese a la sequía, vamos a tener volúmenes de trigo y maíz para abastecer al mercado interno y al externo”, agregó.

Respecto a los valores de los principales cultivos, el secretario señaló que “todavía no hay un movimiento en el precio del mercado internacional”, pero destacó que “los commodities tienen una tendencia al alza, lenta pero sostenida”.

En cuanto a la gripe aviar, Bahillo explicó que “hay que hacer un esfuerzo grande entre el sector privado y el público para evitar que la gripe ingrese al sistema productivo. Hay sistemas de seguridad muy grande y hay que evitar que la gripe ingrese en las granjas”.

La protesta y movilización de la Mesa de Enlace del campo para el 28 de febrero

La Federación Agraria Argentina (FAA) convocó a todo el sector rural a una asamblea para el próximo 28 de febrero que logró la adhesión del resto de las entidades del campo que integran la Mesa de Enlace. A la Sociedad Rural Argentina (SRA) se acoplaron la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro. Reclaman por los efectos de la sequía, y políticas públicas hacia el sector.

El martes, el ministro de Economía, Sergio Massa, instó que “es clave el trabajo entre el gobierno, los gobiernos provinciales y los productores sea unido y trabajemos unidos para garantizar que tengamos el mejor funcionamiento y podamos enfrentar con la mayor fortaleza y fluidez de información estos fenómenos”.

Los productores rurales puntualizaron los reclamos más importantes y urgentes de la convocatoria. Ellos son: Instrumentar mecanismos reales que quiten el asedio fiscal sobre los productores afectados; suspender de impuestos a las ganancias, de ejecuciones fiscales y bloqueo de cuentas, de apremios en Bancos. y de embargos; realizar una reforma impositiva integral y progresiva.

También reclaman eliminar diferencial cambiario; establecer Plan de eliminación de Derechos de Exportación (Retenciones); crear Seguro Multirriesgo; cambiar la Ley de Emergencia por considerarla obsoleta; créditos que salgan de la tasa de usura que genera el propio Estado y atender la problemática de las economías regionales.