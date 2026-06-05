Cae a niveles históricos las reservas de petróleo en el mundo: qué podría pasar con el precio del barril

Goldman Sachs advirtió que las reservas mundiales podrían caer a un nivel equivalente a la demanda global de 100 días. En Estados Unidos las reservas cayeron al nivel más bajo desde 2004.

La guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, que lleva más de tres meses, provocó una crisis en el sector energético a nivel mundial. Las potencias tuvieron que poner a disposición sus reservas, mientras que otros países fuertemente dependientes del crudo, como los asiáticos, tomaron medidas de emergencia para garantizarse de alguna manera el suministro energético.

Un informe de Goldman Sachs, uno de los bancos y grupos financieros más importantes del mundo, advirtió en su último informe de fines de mayo que las reservas mundiales de petróleo podrían caer en las próximas semanas a un nivel equivalente a la demanda global de 100 días.

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El cierre total o parcial desde fines de febrero del Estrecho de Ormuz, corazón de la crisis de suministro energético mundial, provoca una pérdida de más de 10 millones de barriles por día de suministro global, según Goldman Sachs.

Por su parte, Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), una organización que agrupa a más de 30 países nacida en 1974 tras la histórica crisis del petróleo de 1973, afirmó que “las reservas de petróleo en el mundo están cayendo muy rápidamente” y que la recuperación de esos volúmenes iba a demorar mucho tiempo.

Precio

La mayor preocupación de las principales consultoras y analistas internacionales es qué puede pasar con el precio y el abastecimiento cuando aumente fuertemente la demanda de energía a fines de junio y en julio, cuando llegue el verano al hemisferio norte. La escasez no se sentirá en todo el mundo, sino –sobre todo– en los países más dependientes del comercio de crudo como los asiáticos.

El impacto real en el precio del petróleo dependerá de lo que suceda en el Estrecho de Ormuz. Las proyecciones más catastróficas para lo que resta del año prevén un barril a 150 dólares si la situación en Ormuz continúa manteniéndose como ahora, entre negociaciones y bombardeos. Sin embargo, otros análisis más cautelosos ubican el barril de crudo entre los 80 y 90 dólares. Este viernes cotizó en 92 dólares.

De todos modos, si el petróleo se mantiene en torno a los 85/90 dólares como en la actualidad, significa que estará 40 dólares por arriba de lo que esperaban los mercados mundiales para este año. El precio caro de la energía impactará en la actividad económica a nivel mundial. La petroquímica y la aviación comercial (el precio del combustible para aviones subió a niveles récord) son dos sectores claramente amenazados.

Estados Unidos

Estados Unidos es el país que más liberó reservas de crudo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. El gobierno de Donald Trump no quiere llegar a las elecciones de medio término del 3 de noviembre con el precio de los combustibles por las nubes. Para esto, viene aumentando sus exportaciones exponencialmente. La falta de oferta eleva el precio.

Del otro lado del mundo, Rusia también aumentó considerablemente las exportaciones de su petróleo, tratando de recuperar cuota del mercado perdida por la guerra con Ucrania.

En las últimas semanas las reservas petroleras de Estados Unidos, almacenadas principalmente en tanques subterráneos en Texas y Luisiana, cayeron en 10,6 millones de barriles y llegaron al nivel más bajo desde 2004, según publicó este miércoles el diario económico británico Financial Times.

Luego del comienzo de la guerra el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, la AIE coordinó la liberación de reservas de crudo equivalentes a 400 millones de barriles. En este caso, la liberación la protagonizaron 32 países industrializados, sobre todo Estados Unidos, las potencias europeas y de Asia, como Japón.

El mundo pasó de un superávit de petróleo en los mercados mundiales de 2025, que anticipaban un precio bajo de 55 dólares por cada barril para este año (sobreoferta), a una crisis de abastecimiento y estampida de los precios (trepó por encima de 120 dólares en abril).

Estados Unidos liberó 172 millones de barriles, mientras que el conjunto de las principales potencias europeas liberaron casi 110 millones y Japón 80 millones.