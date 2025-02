Macri pagará u$s 60.000 por árbol: denuncian sobreprecios en la nueva obra de Ciudad

Denuncian sobreprecios en la nueva obra en el microcentro porteño. Este martes, el GCBA inició las obras de la autodenominada calle verde en pleno microcentro porteño. Cada árbol costará 60 mil dólares y el metro cuadrado casi llega a los 13 mil dólares. “Tiene un costo hasta 85 veces mayor que obras similares”, denuncia el legislador porteño Matías Barroetaveña (Unión por la Patria). Según las cifras oficiales, los gastos alcanzan los 6.039 millones de pesos, alrededor de 600.000 dólares por cuadra.

El proyecto incluye dársenas de carga y descarga; más de 400 metros cuadrados de superficie verde y 85 nuevos árboles. La obra, además, contempla la instalación de 35 nuevas farolas, 20 cestos de basura y 20 bancos. “La obra transformará la calle Tucumán, desde Carlos Pellegrini hasta L.N. Alem, y dos cuadras de 25 de Mayo (entre Av. Córdoba y Tucumán). Con el desarrollo de la nueva calle se ganarán 2.918 m2 de nuevo espacio peatonal, lo que implica un aumento del 22% en superficie para los peatones”, según la información oficial.

“La ciudad de Buenos Aires tiene un déficit de metros cuadrados por habitante. Son menos de 6, que se transforman en 4 y medio si excluimos las áreas restringidas. Esto está muy lejos del estándar internacional que recomienda de 9 a 11 metros cuadrados por habitante. Por eso es bueno que haya estrategias como las de calles verdes como el de la calle Triunvirato o en Honorio Pueyrredón. Lo que llama la atención es el costo para el poco impacto en términos de servicios ambientales”, denuncia Barroetaveña en una nota de Tiempo Argentino.

Según las cifras oficiales, los gastos alcanzan los 6.039 millones de pesos, alrededor de 600.000 dólares por cuadra. “Esto quiere decir que cada árbol (85 en total) tiene un costo de 60.000 dólares, y cada metro cuadrado representa un gasto de 13.000 dólares. Estos espacios verdes no vienen a resolver el déficit de espacios verdes del microcentro. La Ciudad necesita espacios verdes, el microcentro los necesita, pero de verdad, no solo maquillaje ambiental y tratar de mostrar una agenda verde, cuando no se brindan los elementos necesarios para atenuar las olas de calor”, agrega.

En ese sentido, se destacan obras similares como el Parque Lineal de Honorio Pueyrredón, cuyo gasto representó 150 dólares el m2 y USD 7.787 cada árbol; la calle verde de Triunvirato entre Nahuel Huapi y Bauness en Villa Urquiza, que tuvo un costo de 358 dólares el m2 y 11.273 dólares cada árbol; y la calle Yerbal entre Calderón de la Barca y Cervantes, en el barrio de Villa Luro, que representó un gasto de 1.522 dólares el metro cuadrado y USD 33.594 cada árbol.

Por último, en la misma nota la oposición puso el ojo en el impacto que tienen las obras en materia ambiental. “Siempre ante estos anuncios del GCBA nos preguntamos cuál fue el análisis de impacto en el barrio, en los comercios, en los vecinos, en la infraestructura de la zona. Muchas veces esconden otros intereses detrás y perjudican a quienes viven o trabajan allí”, apuntó Andrés La Blunda.