Becas Progresar: cómo reclamar si no recibí el cobro de julio 2025, esta es la forma Algunos beneficiarios del programa Becas Progresar no cobraron el beneficio correspondiente a julio 2025. Si cumplís con los requisitos y no fuiste dado de baja, podés presentar un reclamo. Cómo hacerlo.

22 de julio, 2025 | 17.50 Requisitos Beca Progresar. Durante el mes de julio, el calendario de pagos de las Becas Progresar se desarrolló entre el 11 y el 16. Sin embargo, algunos beneficiarios reportaron no haber recibido el dinero correspondiente. Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano y ANSES habilitaron una instancia formal para presentar un reclamo y solicitar la revisión del caso. Las Becas Progresar continúan siendo una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación en todos los niveles. Si no recibiste el pago en julio, todavía estás a tiempo de presentar el reclamo y revisar tu situación. Ante cualquier duda, también se puede consultar directamente en el sitio web de ANSES o acercarse a una oficina con turno previo. Qué pasa si no cobré la Beca Progresar. ¿Qué hacer si no cobré las Becas Progresar en julio? Si cumplís con los requisitos del programa y no fuiste dado de baja recientemente, podés iniciar un reclamo a través del sitio oficial. El procedimiento es sencillo y se realiza completamente en línea: Ingresar a la plataforma oficial del programa Progresar. Acceder con tus datos de Mi Argentina. Seleccionar la opción para solicitar una revisión del beneficio. Completar el formulario de reclamos con los datos requeridos. Es importante tener en cuenta que el reclamo debe efectuarse dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de los resultados. Becas Progresar: cuándo se cobra. ¿Cuánto se cobra por las Becas Progresaren julio? Según la última actualización oficial, el monto asignado en julio de 2025 para los estudiantes que acceden a la beca es de $35.000 mensuales. Esta cifra rige desde septiembre del año pasado, cuando el Gobierno nacional dispuso el último aumento del programa. Requisitos para acceder a las Becas Progresar El programa cuenta con distintas líneas de asistencia según el perfil del estudiante: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo. Cada una contempla condiciones específicas para el otorgamiento del beneficio: Progresar Superior Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o extranjero/a con al menos 5 años de residencia legal.

Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 años para carreras avanzadas, y sin límite para enfermería).

No superar tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) por grupo familiar.

No adeudar materias del secundario al momento de la inscripción.

Estudiar en universidades o terciarios públicos (o instituciones privadas habilitadas para el programa).

Cumplir con el avance académico mínimo .

Tener el esquema de vacunación completo .

Participar de las actividades complementarias del programa. Progresar Trabajo Ser argentino/a o extranjero/a con al menos 2 años de residencia legal.

Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 años si no se posee empleo formal registrado).

Ingresos personales por debajo de tres SMVM. Progresar Obligatorio Ser argentino/a o extranjero/a con al menos 2 años de residencia legal.

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

Ingresos familiares que no superen tres SMVM (salvo beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez).

Mantenerse como alumno regular .

Cumplir con el avance académico.

Contar con vacunación completa o en curso .

