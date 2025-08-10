La noticia de la identificación de los restos humanos hallados en una casa que perteneció al cantante Gustavo Cerati sacudió fuertemente a un club del ascenso del fútbol argentino. El Club Atlético Excursionistas, que actualmente milita en la Primera B, lanzó un desgarrador homenaje para homenajear la memoria del jugador que tuvo paso por el club.

Diego Fernández Lima, el joven encontrado en una vivienda del barrio porteño de Coghlan y quien había desaparecido en 1984 cuando apenas tenía 16 años, era futbolista del Club Atlético Excursionistas. Si bien había publicado un emotivo comunicado cuando se dio a conocer la información, la institución de Bajo Belgrano un acto.

En la previa del encuentro frente a la UAI Urquiza por la octava fecha del Torneo Clausura que disputó en condición de local, dirigentes de 'Excursio' le entregaron una placa conmemorativa a Javier Fernández Lima, hermano de Diego, quien estuvo acompañado por familiares y amigos. Mientras el acto tenía lugar en el centro del terreno de juego, el público presente acompañó con aplausos un momento llenó de emoción para las personas cercanas al joven desaparecido, quien forma parte de la historia del club.

"En una tarde muy emotiva para todo Excursionistas se realizó un homenaje a la memoria de Diego Fernández Lima. Su hermano Javier, junto a familiares y amigos, recibió una placa de parte del Club para mantener viva la memoria y elevar bien alto el reclamo de Justicia", escribió el conjunto verdiblanco en sus redes sociales, un mensaje que acompañó las fotos y los videos publicados del momento que se vivió minutos antes de la victoria del cuadro local frente al 'Ferroviario'.

El mensaje de Excursionistas para la familia de Diego Fernández Lima: "Descansar en paz"

"El Club Atlético Excursionistas expresa su estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego Fernández Lima, quien fuera futbolista de nuestra institución al momento de su desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia y deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz", escribió la institución en su cuenta de X. Además, compartieron un fragmento de una carta que Daniel Viviani, histórico directivo y socio vitalicio del conjunto verdiblanco, compartió poco tiempo después de la desaparición del joven futbolista.

Javier, hermano de Diego, recibió la placa que le entregó el club en memoria del joven desaparecido en 1984.

A quién pertenecían los restos humanos hallados en la casa de Cerati

Diego tenía tan sólo 16 años cuando desapareció, durante la tarde del 26 de julio de 1984, mientras se dirigía a la casa de un amigo. Esa misma noche, cuando sus padres todavía desconocían su paradero, realizaron la denuncia ante la comisaría y ésta fue rápidamente desestimada por los oficiales. "Se fue con una mina, ya va a volver", les dijeron, tal como señalan fuentes cercanas a la familia en diálogo con el medio Clarín. Pero su retorno a casa, nunca ocurrió.

Su familia asegura que Diego era un joven responsable y aplicado. Entrenaba todos los días en el Club Atlético Excursionistas del barrio porteño de Belgrano, donde jugaba al fútbol y asistía a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36. El uniforme del colegio, el cual vestía al momento de su desaparición, según fue reconstruido por los investigadores y el fiscal Martín López Perrando en el lugar del hallazgo de los restos.